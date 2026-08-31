Los vasos de papel también tienen plástico: ingerimos millones de partículas al beber líquidos calientes en ellos

Investigadores de la Universidad de Queensland (Australia) han descubierto que los vasos de papel desechables que son habitualmente utilizados para beber café y otras bebidas para llevar liberan millones de partículas de microplásticos cuando se llenan con líquidos calientes.

El equipo de expertos examinó vasos desechables revestidos con polietileno (PE), un material derivado de combustibles fósiles, o con ácido poliláctico (PLA), una alternativa biodegradable.

Elvis Okoffo, uno de los autores de la investigación, afirmó que ambos tipos de vasos liberan partículas de plástico, pero los que están revestidos con PLA (o plástico biodegradable) liberan 12 veces más.

El papel también tiene plástico

«Millones de personas en todo el mundo utilizan a diario vasos desechables de papel para café, té y otras bebidas calientes», declaró Okoffo.

Que un vaso esté hecho principalmente de papel no significa que esté libre de plástico, ya que muchos de ellos incorporan un delgado revestimiento plástico que les proporciona resistencia al agua e integridad estructural.

El revestimiento plástico que tienen los vasos de papel liberan microplásticos al llevar líquidos calientes / Agencias

“Nuestros resultados muestran que los vasos de papel con revestimiento plástico liberan cantidades sustanciales de material plástico a micro y nanoescala al exponerse al agua caliente”, añadió el profesor.

Más partículas en el plástico biodegradable

Lo sorprendente del caso es que los revestimientos biodegradables emiten aún más partículas que el plástico que no lo es. “En nuestros experimentos, los vasos con revestimiento de PLA liberaron una masa total de partículas aproximadamente 12 veces mayor que los vasos con revestimiento de PE”.

Los investigadores detectaron aproximadamente 4,3 millones de nanopartículas por mililitro en los vasos con revestimiento de PLA, en comparación con 2,7 millones de partículas por mililitro en los vasos con revestimiento de polietileno (PE).

Hay que tener en cuenta, destaca la investigación, que las nanopartículas implicadas en este proceso son aproximadamente mil veces más delgadas que un cabello humano.

Esta investigación se suma a otras que han demostrado que los envases plásticos con comida pueden transmitir partículas plásticas al alimento que contienen cuando se calientan al microondas.

Efectos sobre la salud

Okoffo destacó que esto no significa que la gente deba dejar de usar vasos de papel, ni que el PLA sea intrínsecamente peligroso. Sin embargo, el impacto de las partículas de plástico en la salud humana es objeto de estudio y se sabe que muchos compuestos químicos presentes en este material pueden llegar a causar problemas al consumidor.

Los vasos desechables de papel son cada vez más populares / Agencias

Okoffo afirmó que se debe proporcionar a los consumidores información detallada sobre los materiales utilizados para revestir los vasos de papel e instó a los organismos reguladores a incluir advertencias en las etiquetas de los productos.

“Los legisladores y los organismos reguladores deberían considerar si las pruebas de liberación de micro y nanoplásticos tendrían que formar parte de la evaluación de seguridad de los materiales que están en contacto con alimentos, en particular de los productos diseñados para bebidas calientes”, señaló.

También señaló que los fabricantes de estos productos deberían estudiar el desarrollo de revestimientos que liberen menos partículas de plástico.

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“Combinando un mejor diseño de producto, un etiquetado más preciso y la concienciación pública, podemos ayudar a limitar la cantidad de plástico que ingresa tanto en nuestro organismo como en el medio ambiente”, concluyó.

Fuente: Información