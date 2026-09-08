¿Qué significa que el mundo rebase los 1,5ºC de calentamiento añadido?

La situación no admite dudas: para evitar los peores impactos del cambio climático y preservar un planeta habitable, es necesario limitar el calentamiento global al máximo y, además, con urgencia. Es el dictamen unánime de los científicos.

Por ello, a través del Acuerdo de París, los países acordaron reducir sustancialmente las emisiones globales de gases de efecto invernadero para que el aumento de la temperatura media global se mantenga muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales (mediados del siglo XIX) y redoblar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

Los países han recalcado que los impactos del cambio climático serían mucho menores con un aumento de temperatura de 1,5 °C, en comparación con 2 °C, y han expresado su firme determinación de redoblar los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Aún no hemos rebasado la barrera de los 1,5ºC

El hecho de que durante unos meses o incluso algún año se incumpla el límite de 1,5 °C no significa que el mundo no haya alcanzado el objetivo de temperatura del Acuerdo de París, pues éste se refiere a un aumento de temperatura a largo plazo durante décadas, no a meses o años puntuales. Hay que tener en cuenta que las temperaturas de un mes o un año cualquiera fluctúan debido a la variabilidad natural, incluyendo fenómenos como El Niño/La Niña y las erupciones volcánicas.

De momento, el año 2024 fue el más cálido en los 175 años de registro de observaciones, con una temperatura media global 1,55 °C superior al promedio del período 1850-1900, según los datos oficiales.

Los primeros meses con una temperatura media superior a 1,5 °C respecto a la media preindustrial se registraron ya entre 2015 y 2016, debido tanto al cambio climático antropogénico como a un fuerte episodio de El Niño. A finales de 2023 y principios de 2024 también se observaron anomalías mensuales en la temperatura media global superiores a 1,5 °C.

Evolución de la anomalía climática global / Met Office

El primer periodo de 12 meses con una media superior a 1,5 °C fue entre febrero de 2023 y enero de 2024, impulsado por El Niño, cuando se estimó que la temperatura media mundial era 1,52 °C superior a la de 1850-1900, según un conjunto de datos científicos (Servicio de Cambio Climático de Copernicus). La probabilidad de que la temperatura media global anual supere los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales durante al menos un año en los próximos cinco años ha aumentado significativamente desde 2015, cuando era prácticamente nula, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Se estima que la temperatura media global del último decenio, de 2015 a 2024, es la más cálida registrada, situándose entre 1,24 y 1,28 °C por encima de la media del periodo 1850-1900.

Cada décima cuenta

Cada fracción de grado de calentamiento cuenta. Con cada incremento adicional de la temperatura global, los cambios en los fenómenos extremos y los riesgos se acentúan. Por ejemplo, cada 0,1 °C adicional de calentamiento global provoca aumentos claramente perceptibles en la intensidad y frecuencia de los extremos de temperatura y precipitación, así como sequías agrícolas y ecológicas en algunas regiones.

Según todos los expertos, limitar el calentamiento global a menos de 1,5 °C reducirá significativamente los riesgos, los impactos adversos y las pérdidas y daños relacionados con el cambio climático. De no hacerlo, se producirán fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y peligrosos, como olas de calor, sequías, incendios forestales, precipitaciones intensas e inundaciones.

La sequía provoca millones de muertes y desplazamientos cada año / Agencias

El calor extremo causa la mayor mortalidad de todos los fenómenos meteorológicos extremos, con un promedio estimado de 489.000 muertes relacionadas con el calor al año entre 2000 y 2019, según la OMM. Superar los 1,5 °C también podría desencadenar múltiples puntos de inflexión climáticos, como el colapso de los principales sistemas de circulación oceánica, el deshielo abrupto del permafrost boreal y la muerte de los arrecifes de coral tropicales, con consecuencias rápidas, irreversibles y peligrosas para la humanidad.

Los efectos actuales ya son devastadores

Incluso con los niveles actuales de calentamiento global, ya estamos presenciando devastadores impactos climáticos, incluyendo la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, alarmantes reducciones en las capas de hielo, el hielo marino y los glaciares, y varios eventos de blanqueamiento masivo de coral, con daños generalizados para las personas, las economías y la naturaleza, alerta el panel internacional de cambio climático (IPCC).

En las últimas dos décadas, las 55 economías más vulnerables al clima ya han sufrido daños climáticos que superan los 500.000 millones de dólares, según estimaciones del progama de la ONU para el medio ambiente, PNUMA. En 2024, los desastres provocaron un récord de 45,8 millones de desplazamientos internos, de los cuales el 99,5 % fueron causados por peligros relacionados con el clima, como inundaciones, tormentas, incendios forestales y sequías.

Las emisiones de CO2 siguen aumentando: aún no se han detenido / NOAA

Los impactos del cambio climático en la salud humana han sido evidentes durante al menos 20 años, pero la crisis climática aún no se trata como otras emergencias de salud pública mundiales. Entre 2030 y 2050, se prevé que el cambio climático cause aproximadamente 250.000 muertes adicionales al año solo por desnutrición, malaria, diarrea y estrés térmico. Es probable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la cifra acumulada de muertes sea mucho mayor, ya que el cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas para muchos otros fenómenos meteorológicos extremos y riesgos para la salud pública.

Daños permanentes durante siglos o milenios

Muchos impactos climáticos, especialmente el aumento del nivel del mar debido al deshielo de los casquetes polares, la desaparición de los glaciares de montaña y la acidificación de los océanos, son prácticamente permanentes para las generaciones venideras y tardarán siglos o incluso miles de años en revertirse a las condiciones actuales.

Para minimizar las pérdidas y los daños, es crucial la reducción urgente y significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, responsables del calentamiento que sufrimos.

Sin embargo, las emisiones globales de CO₂, provenientes principalmente de combustibles fósiles, continúan aumentando y alcanzan niveles récord. Es muy posible que los 1,5ºC de calentamiento global se alcancen en 2030, según las últimas previsiones de la ONU.

Los compromisos de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París han contribuido a reducir el calentamiento global previsto para finales del siglo XXI de 3,7-4,8 °C a 2,4-2,6 °C, o incluso menos. Si bien esto dista mucho de ser suficiente, demuestra que los compromisos colectivos del Acuerdo de París han tenido un impacto y realmente dan resultado.

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Fuente: Información