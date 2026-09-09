El bloqueo del estrecho de Ormuz reduce las emisiones de CO2 de China, principal contaminador del planeta

Las emisiones de dióxido de carbono de China volvieron a descender en el segundo trimestre del año, según las últimas estadísticas conocidas. Las emisiones del país ya habían bajado antes, pero esta es la primera vez que lo hacen debido a un menor consumo de petróleo, con una "caída drástica" de la demanda china de importaciones de crudo. Ello es consecuencia de las interrupciones del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En concreto, las emisiones de CO2 responsables del calentamiento del planeta se redujeron un 1% en el periodo de abril a junio, según el informe elaborado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA) y publicado por Carbon Brief.

Las emisiones de CO2 responsables del calentamiento del planeta se redujeron un 1% en el periodo de abril a junio

El mismo estudio desvela que el consumo de petróleo cayó un nueve por ciento en el conjunto de la economía y un 16% en el sector del transporte, según las estimaciones basadas en datos del Gobierno chino.

Esta situación "ha respaldado de forma muy clara la estrategia de seguridad energética de China y, en particular, el papel de la electrificación como parte de esa estrategia", afirma el cofundador y analista principal del CREA, Lauri Myllyvyrta.

Macroplanta fotovoltaica en China / Getty

Las graves perturbaciones del tráfico marítimo que se vienen produciendo en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes transitaba el 20% del petróleo y el gas del mundo, han afectado con fuerza a los envíos de crudo a China, la segunda economía mundial y el principal importador de petróleo.

China está logrando esquivar el problema

Transcurridos más de seis meses desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, China está consiguiendo sortear las complicaciones con más facilidad de la que muchos expertos preveían. El fuerte despliegue que experimentan las energías renovables y la electrificación del transporte en el país son la causa de ello.

Myllyvirta señala que la crisis ha acelerado la adopción de flotas eléctricas en China en sectores tradicionalmente muy dependientes de los combustibles fósiles, como la construcción y la minería. "Es muy probable que este tipo de cambios se consoliden", afirma.

Las ventas de camiones pesados eléctricos aumentaron en torno a un 77% en el segundo trimestre en términos interanuales

Las ventas de camiones pesados eléctricos aumentaron en torno a un 77% en el segundo trimestre en términos interanuales, mientras que el número de vehículos eléctricos en circulación creció un 33% y los volúmenes de recarga se incrementaron un 60%, lo que indica un mayor uso de los vehículos ya existentes.

Coches eléctricos chinos, listos para ser exportados / Agencias

Según el CREA, las anteriores reducciones de las emisiones de China se debieron sobre todo a un menor consumo de carbón, pero no de petróleo. En cambio, el descenso actual de dichas emisiones se debe a una baja del consumo de petróleo.

China, el gran contaminador que está reformándose

China es el mayor emisor de CO2 del mundo, al ser responsable de más del 30% de los gases de efecto invernadero globales. Sus dirigentes se han comprometido a redoblar los esfuerzos para reducir el CO2 y acelerar la transición ecológica, con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono en 2060.

Aunque las emisiones descendieron en el segundo trimestre, aumentaron un dos por ciento en el primero, según los datos del CREA, de modo que en el conjunto del primer semestre siguen "ligeramente al alza".

China impulsa de forma incansable las energías renovables / Agencias

A comienzos de esta semana, las autoridades chinas anunciaron que la capacidad instalada de energía solar del país ha superado por primera vez a la de las centrales de carbón, el más sucio de los combustibles fósiles y con una gran implantación en el gigante asiático.

China ha experimentado un crecimiento explosivo de las instalaciones de energías renovables, mientras que la cuota del carbón en su mezcla energética ha ido reduciéndose en los últimos años.

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Aun así, las emisiones del sector eléctrico aumentaron entre abril y junio debido a un mayor uso del carbón, mientras que la generación con gas disminuyó. Y ello, pese al fuerte aumento de la capacidad eólica y solar, hasta el punto de haber una gran proporción de electricidad "desperdiciada" que sigue siendo un problema recurrente, que es debido a una red que no se ha adaptado al creciente peso de las renovables.

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