Polémica por el inminente exterminio de los ciervos de una isla de EEUU para frenar su deterioro ecológico

La población de ciervos mulos de la Isla Catalina (California) se enfrenta a un plan de erradicación que comenzará con la caza de unos 200 ejemplares este otoño, después de que un juez rechazara provisionalmente una petición para detener el proyecto mientras se resuelve una demanda en su contra, según informaron medios estadounidenses.

La organización Catalina Island busca exterminar a toda la población de estos animales de la isla (que se calcula en unos 2.000 ejemplares) en un periodo de cuatro a cinco años bajo el argumento de restaurar los hábitats nativos de la isla.

Catalina tiene unos 35 kilómetros de longitud y está habitado por unas 4.000 personas. Está situada a escasa distancia de la costa del sur de California.

De acuerdo con la organización sin fines de lucro, los ciervos consumen un arbusto nativo que ha propiciado el crecimiento de una especie de planta invasora que se incendia con rapidez y propaga el fuego con mayor facilidad.

Capital de la isla, donde viven unas 4.000 personas / Agencias

Esta planta también contribuye a la erosión y reduce la cantidad de agua que llega a los acuíferos, además de afectar al hábitat y las fuentes de alimento de especies nativas como el zorro endémico de Catalina.

Un plan para restaurar el ecosistema

El plan, sin embargo, ha generado indignación pública y la oposición de residentes y activistas por los derechos de los animales, quienes consideran excesiva la exterminación de una población que ha formado parte del paisaje de Catalina por casi un siglo, han intentado frenar este exterminio en tribunales.

El juez Curtis A. Kin rechazó provisionalmente la petición de los demandantes para suspender el proyecto. En su decisión consideró que el inicio de la fase preliminar no supondría un daño irreparable, ya que la erradicación propiamente dicha no está prevista hasta junio de 2027, de acuerdo a información citada por USA Today.

Un ejemplar de ciervo mulo como los que serán exterminados / Agencias

La resolución definitiva sobre la medida cautelar se espera en un plazo de 90 días.

Vecinos y activistas se oponen

«Todos los que amamos la Isla Catalina deseamos lo mismo: una isla segura y saludable», declaró David Solomon, presidente y director ejecutivo interino de la organización conservacionista en un comunicado.

«Durante más de 50 años, la organización ha trabajado junto a la comunidad para cuidar la flora, la fauna y los espacios naturales autóctonos de Catalina. Mantenemos nuestro compromiso de proteger la isla que tanto valoramos», añadió.

En internet, una petición en internet contra esta medida, impulsada por la Coalición para salvar a los ciervos de la Isla Catalina, ha logrado ya más de 32.000 firmas.

Entre los opositores también está la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, cuyo distrito incluye la isla, y quien defiende mantener una población de unos 200 ejemplares, mientras que el jefe de bomberos del condado ha advertido de que eliminar todos los ciervos podría aumentar la cantidad de vegetación combustible en algunas zonas.

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Los ciervos fueron introducidos en Catalina a finales de la década de 1920, cuando unos 22 ejemplares fueron trasladados a la isla para la caza deportiva. Su población llegó a alcanzar aproximadamente los 2.000 animales.

Fuente: Información