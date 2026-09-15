El 46% de los agricultores mundiales resulta intoxicado por el uso de pesticidas, según un informe

Cada año se producen entre 402 y 433 millones de intoxicaciones agudas por pesticidas entre agricultores y trabajadores agrícolas, una cifra que equivale a cerca del 46% de todos los empleados en este sector en el planeta, según un estudio recién publicado.

Los problemas causados a los seres humanos por los pesticidas se consideran desde hace tiempo un grave problema de salud pública. Y es que, pese a los esfuerzos mundiales para reducir el uso de estos compuestos (a menudo obstaculizados por la industria química), la salud de millones de personas sigue viéndose afectada, según el estudio publicado en la revista 'Frontiers in Public Health'.

La población agrícola mundial se estima en aproximadamente 934 millones de personas. De esa cantidad, los investigadores calculan que cada año se ve afectado por este motivo en torno al 46 %.

El consumo mundial de pesticidas se ha duplicado desde 1990

La fabricación de estos compuestos no solo está disminuyendo, sino que sigue aumentado. Los autores de la investigación señalan que, pese a dos décadas de esfuerzos internacionales para abordar los daños del uso de pesticidas, el consumo mundial anual se ha duplicado desde 1990 y alcanzó los 3,8 millones de toneladas en 2023.

Aplicación de pesticidas en un campo de cultivo / Pixabay

"No podemos seguir aceptando que quienes trabajan en el campo y cultivan nuestros alimentos estén expuestos a pesticidas peligrosos y enfermen", afirmó Susan Haffmans, de Pesticide Action Network (PAN) Germany, la organización que encargó el informe.

Los países más afectados se encuentran en el sur de Asia, seguidos del sudeste asiático y el este de África, con Burkina Faso como país con la tasa nacional más alta, con casi el 84 % de los agricultores intoxicados cada año.

Europa es la única gran región donde se ha registrado una disminución del consumo de pesticidas desde 1990, algo que los autores atribuyen a una normativa más estricta.

Aunque estas medidas han conseguido mantener en Europa una cifra de muertes anuales muy baja, que oscila entre tan solo dos fallecimientos en Europa occidental y 60 en Europa oriental, persiste una importante cantidad de intoxicaciones no mortales entre agricultores y trabajadores.

El 32% de agricultores afectados en el sur de Europa

El sur de Europa es la subregión más afectada, con una tasa de intoxicaciones del 32 % y más de 1,5 millones de casos estimados cada año. En Europa occidental y oriental, las tasas son mucho menores, de aproximadamente el 6 %.

No obstante, los investigadores señalan que los datos de Europa oriental son especialmente escasos, ya que por ahora solo está representada Hungría, lo que sugiere que la magnitud real del problema en esta área podría estar subestimada.

En Europa del Sur un 32% de los agricultores sufre intoxicaciones por los pesticidas, según el informe / Agencias

Los autores reclaman actuaciones urgentes a escala internacional, nacional y en el ámbito de la investigación, entre ellas mejores sistemas de seguimiento, una formación más adecuada para los profesionales que trabajan con estas sustancias y la aplicación del objetivo de Naciones Unidas de eliminar progresivamente los pesticidas altamente peligrosos de aquí a 2035.

Trabas de la industria química

Advierten, sin embargo, de que estas actuaciones se ven obstaculizadas por la falta de datos disponibles, lo que dificulta comparar las estimaciones entre países y entre distintos patrones de uso de pesticidas. Asimismo, numerosas entidades especializadas vienen denunciando las trabas que pone la industria química a la hora de limitar el uso de pesticidas, incluso los considerados más peligrosos.

"El infrarregistro sigue siendo generalizado, debido al limitado acceso a la atención sanitaria y a la falta de formación clínica o de sistemas para reconocer o registrar las intoxicaciones por pesticidas", explicó Sheila Willis, de PAN en el Reino Unido.

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Willis añadió que, a la luz de los nuevos datos, es necesario apoyar a los agricultores para que puedan acceder a alternativas más seguras que protejan su salud y la de sus familias.

Fuente: Información