Alarma en EEUU por la decisión de Trump de eliminar las restricciones a las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EEUU) ha anunciado la derogación de los límites existentes a las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas, lo que amenaza con aumentar seriamente los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

Esta derogación implica que las centrales eléctricas de Estados Unidos que funcionan con carbón, petróleo o gas ya no tendrán la obligación de limitar sus emisiones de dióxido de carbono conforme a las regulaciones establecidas en 2024. Dichas normas exigían que las centrales de carbón existentes y las nuevas plantas de gas restringieran el 90% de sus emisiones de carbono. En aquel momento, la administración Biden estimó que estas reglas generarían beneficios para la salud pública valorados en decenas de miles de millones de dólares.

Derogar todas las normas de CO2

Asimismo, se espera que la agencia anuncie una propuesta independiente para eliminar todas las normas sobre gases de efecto invernadero aplicables a las centrales eléctricas —más allá de las regulaciones de la era Biden—, argumentando que carece de autoridad para establecer tales normativas bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) y que dichas emisiones no representan una amenaza para la salud pública.

Planta eléctrica de carbón en EEUU / Agencias

El año pasado, la agencia justificó la derogación de las normas de 2024 argumentando que las emisiones de carbono son de "naturaleza global" y que cualquier perjuicio para la salud de los residentes de EE UU no podía atribuirse únicamente a las emisiones del país. Sin embargo, el sector eléctrico estadounidense contribuye con una parte significativa de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero: si fuera un país independiente, ocuparía el quinto lugar entre los mayores emisores del mundo, según datos de 2022.

Al referirse a la medida adoptada, abogados y académicos del Instituto para la Integridad de las Políticas (Institute for Policy Integrity) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York han señalado que la derogación anunciada "carece de fundamento legal o fáctico".

Lee Zeldin, administrador de la EPA / Agencias

En dicho comentario, los autores destacan que la medida pasa por alto los impactos climáticos de tal medida, como los daños a la salud a nivel mundial, estimados en 225.000 millones de dólares.

Iba a evitar miles de muertes y enfermos

En 2024, la administración Biden había calculado que las regulaciones habrían evitado hasta 1.200 muertes prematuras, 360.000 casos de síntomas de asma, 48.000 días de ausencia escolar y 57.000 días de trabajo perdidos tan solo en el año 2035.

Se prevé que la derogación y la nueva propuesta desencadenen una avalancha de demandas judiciales. «La Corte Suprema ha dejado claro que la EPA tiene la obligación de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas en virtud de la Ley de Aire Limpio», escribió Dena Adler, abogada principal del Institute for Policy Integrity, en un comunicado.

«Permitir que esta contaminación continúe sin control ignora a la Corte Suprema, pone en riesgo a la población y viola flagrantemente las responsabilidades legales de la EPA», añadió.

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Entidades ambientales y expertos de todo el mundo han acogido con alarma la decisión de EEUU, que se suma a otras muchas medidas ya adoptadas para favorecer la industria de los combustibles fósiles, principal causante de las emisiones que generan el actual calentamiento global.

Fuente: Información