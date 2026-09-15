La conexión climática entre el Pacífico y el Índico se está rompiendo: este es el motivo

Los océanos Índico y Pacífico han estado vinculados climáticamente durante siglos, pero los científicos afirman que esa conexión se está rompiendo. Los registros climáticos del pasado evidencian que las grandes erupciones volcánicas producidas siglos atrás ya alteraron esta conexión, pero el actual calentamiento global impulsado por el ser humano parece estar llevando este fenómeno mucho más allá.

Investigadores de la Institución Oceanográfica de Woods Hole (WHOI), en EEUU, combinaron evidencias paleoclimáticas (anillos de árboles y corales, por ejemplo) con simulaciones climáticas hechas por computador para analizar el grado de sincronía en el comportamiento de ambas cuencas oceánicas durante los últimos siglos. Los resultados han sido publicados en Nature.

Sus hallazgos demuestran que el vulcanismo puede debilitar el vínculo climático entre los océanos Índico y Pacífico. Sin embargo, el cambio climático de origen humano ha provocado de forma más reciente lo que los investigadores describen como un cambio "excepcional" en la forma en que se conecta la variabilidad climática de ambas regiones.

Una conexión climática que suele marchar al unísono

Las condiciones climáticas en el océano Índico a menudo responden a cambios que tienen lugar en el océano Pacífico. Esta conexión contribuye a configurar los patrones generales de precipitaciones, temperatura y circulación atmosférica en las regiones tropicales.

Grandes erupciones volcánicas empezaron a alterar la conexión en el siglo XIX / Agencias

No obstante, desde la década de 1980, los científicos han observado que esta relación se ha debilitado. El océano Índico se está comportando de manera cada vez más distinta a lo que cabría esperar según las condiciones del Pacífico; un cambio que los investigadores han vinculado al calentamiento global.

Uno de los problemas de la investigación es que los registros climáticos instrumentales fiables abarcan menos de un siglo. Esto es una dificultad para determinar si el cambio reciente es verdaderamente inusual o simplemente forma parte de un ciclo natural de mayor duración.

Para superar este obstáculo y poder remontarse más atrás en el tiempo, el equipo de la WHOI recurrió a registros paleoclimáticos tropicales preservados en corales, anillos de árboles y estalagmitas. Estos archivos naturales permitieron a los investigadores reconstruir las condiciones climáticas de los océanos Índico y Pacífico desde principios del siglo XVII.

Los volcanes alteraron el vínculo oceánico en el siglo XIX

Las evidencias paleoclimáticas muestran que los océanos Índico y Pacífico permanecieron estrechamente conectados durante la mayor parte de los últimos 400 años.

Sin embargo, entre 1810 y 1850, la relación entre ambas cuencas oceánicas cambió de forma significativa. Los investigadores relacionan dicha alteración a una serie de grandes erupciones volcánicas tropicales, que parecen haber debilitado la influencia del océano Pacífico sobre las condiciones climáticas del océano Índico. Las simulaciones informáticas que abarcan los últimos mil años respaldan también esa interpretación.

La situación puede afectar las predicciones meteorológicas / Agencias

La intensidad de la alteración estuvo relacionada tanto con la magnitud de las erupciones volcánicas como con las condiciones climáticas de fondo existentes en ese momento.

"Este es uno de los primeros estudios que examina la ruptura de la conexión entre los océanos Pacífico e Índico utilizando pruebas de climas pasados, observaciones modernas y modelos climáticos", afirmó la coautora Caroline Ummenhofer, científica principal de la WHOI.

Los cambios actuales parecen mucho más inusuales

La conexión volcánica fue solo una parte de lo que descubrieron los investigadores. Al comparar el clima actual con las condiciones de varios siglos pasados, también pudieron evaluar cuán inusual es realmente el debilitamiento actual que experimenta la conexión entre los océanos Índico y Pacífico.

"Los datos modernos de los que disponemos son limitados y no se remontan lo suficientemente atrás en el tiempo. Gracias a los modelos climáticos y a los paleorregistros, podemos afirmar con mayor seguridad que los cambios recientes que observamos son realmente excepcionales", señaló el autor principal, Shawn Wang.

"Un hallazgo clave es que el calentamiento global y las emisiones de origen humano están anulando la influencia natural del Pacífico sobre el océano Índico", indicó Ummenhofer.

Importante para las predicciones climáticas

Comprender el grado de influencia mutua entre los océanos Índico y Pacífico es fundamental para la previsión climática.

Las conexiones entre cuencas oceánicas pueden ayudar a los científicos a anticipar cambios en las precipitaciones y en otros patrones climáticos importantes. Si dichas relaciones se debilitan o cambian, las previsiones basadas en el comportamiento histórico podrían perder fiabilidad.

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"El océano Índico es un enorme depósito de calor y puede desacoplarse de la dinámica del océano Pacífico. Los resultados de este estudio subrayan el comportamiento independiente del océano Índico", afirmó la coautora Delia Oppo, investigadora emérita de la WHOI.

Fuente: Información