Tras el desastre de Nepal, descubren 57 nuevos lagos creados por el derretimiento de glaciares

Nepal todavía se recupera de la gran tragedia provocada por el derrumbe de un glaciar que desató una gigantesca inundación cuando un estudio acaba de dar a conocer que el derretimiento de estas masas heladas en la zona del Himalaya de India ha creado ya 57 nuevos lagos, con el consiguiente riesgo de nuevas tragedias similares.

La investigación realizada por la Universidad Carolina de Praga (República Checa) se ha realizado a partir de imágenes por satélite y ha demostrado que los lagos derivados del derretimiento de glaciares se están multiplicando en esta región (que es solo parte de una mucho más inmensa) y, además, van creciendo de tamaño a medida que el hielo se va fundiendo por el calentamiento global. Esta situación, señalan los investigadores, aumenta el riesgo de inundaciones catastróficas.

Fuerte aumento de su superficie

La autora principal, Aayushi Pandey, ha ido siguiendo la evolución de estos lagos glaciares desde 1994 a 2023 y ha concluido que la superficie de los que tienen más de una hectárea ha aumentado en total un 67% en dicho periodo.

De los 74 lagos glaciares identificados en las imágenes de 1994, 24 superaban una hectárea (0,01 kilómetros cuadrados), el umbral que usa el estudio para descartar pequeñas masas de agua estacionales. En conjunto ocupaban 97 hectáreas; en 2023 sumaban ya 162 hectáreas.

Uno de los lagos estudiados, que ha aumentado de forma espectacular su tamaño por el derretimiento glaciar / Agencias

Más allá del crecimiento de los lagos existentes, la autora ha identificado 57 lagos glaciares nuevos, que no existían décadas atrás, con lo que el total de la cuenca asciende ya a 131.

De esos lagos de nueva formación, 18 superan ya la hectárea, de modo que la cuenca cuenta hoy con 42 por encima de ese umbral.

Peligro de desbordamientos masivos

El peligro reside en que el deshielo, en determinadas condiciones, puede liberar de golpe grandes cantidades de agua. De hecho, el estudio ha calculado cuánta agua podrían liberar: el mayor, de casi 10 hectáreas y situado a 8 kilómetros del asentamiento más cercano, alcanzaría en caso de desbordamiento un caudal máximo de más de 2.000 metros cúbicos por segundo.

Mapa de la zona analizada, ubicando los dos principales lagos con más riesgo de desbordamiento / Universidad Carolina

Algunos lagos crecen a un ritmo especialmente rápido. El Vasundhara ha crecido un 261 % entre 1994 y 2023, mientras que el Balbala ha crecido un 119 % en el mismo periodo.

El Vasundhara registró su mayor crecimiento entre 2001 y 2011, cuando su superficie casi se triplicó, lo que muestra una tendencia inquietante.

Detrás de esta transformación está el calentamiento global por las emisiones de gases de efecto invernadero. Según los datos que recoge el estudio, la temperatura media anual en la región del Hindu Kush-Himalaya ha subido a un ritmo de 0,21 °C por década, y en el Himalaya occidental, de 0,26 °C. En la cuenca, el retroceso medio de los glaciares se ha acelerado: de 9,3 metros al año entre 1994 y 2006 a 13,3 metros anuales entre 2006 y 2020.

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Estos lagos preocupan por su capacidad de causar inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares, conocidas como GLOF por sus siglas en inglés (glacial lake outburst floods). Se producen cuando el agua retenida por hielo, rocas o sedimentos se libera de golpe y arrastra barro y escombros con una fuerza potencialmente destructiva.

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