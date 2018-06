Sin Zaza... pero sin Vietto

Hoy voy a hablarles de Zaza y más concretamente del futuro de Zaza. Su despedida sobre la verde pradera de Mestalla olía a ídolo de la afición y a un cariño inmenso de este hacia el italiano. Eso son simplemente datos inequívocos, pero datos al fin y al cabo. Luego, ya en sala de prensa, el italiano volvió a dejar claros síntomas de su conexión con la gente del Valencia y dijo que le gustaría quedarse. Y por ahí nacen mis dudas. Sobre Zaza tenía clara mi posición como plumilla -periodista- antes incluso de que se disputara ese último partido. Pensaba, y sigo pensando, que es un futbolista que no cuenta en exceso para Marcelino para la próxima temporada y apenas ha contado para la que acaba de pasar. Si nos fijamos Marcelino le ha dado todo el cariño del mundo a Vietto desde que llegó y paralelamente mandó al banquillo a Zaza de forma indisimulada. Y por ahí yo sí que estoy con la gente de Mestalla. Si estuviera en mi mano elegir a alguien para la próxima temporada en la Champions sinceramente no me quedaba con ninguno de los dos. Ahora bien, lo que sí sería una grosería por parte del Valencia y más concretamente de Marcelino sería dar continuidad a Vietto y traspasar a Zaza. Les doy mi opinión al respecto.



Una cesión sin cariño

La llegada de Vietto en el mercado de invierno fue una inversión que le vino de cine a las intenciones de Marcelino. Vietto apenas jugaba en el Atlético de Madrid y el recuerdo de Vietto y Marcelino en su pasado en las filas del Villarreal parece que tuvo mucho que ver. Recuerden que Vietto llegó a España gracias al equipo de la Plana Baixa y que su entrenador entonces fue Marcelino. Y sí, el fútbol de Vietto en el Villarreal fue absolutamente genial y eso le valió para abrirle las puertas del Sevilla primero y del Atlético de Madrid después. Pero en ambos equipos fracasó. De pronto esa perla que había vestido de amarillo y que asombró al fútbol hispano se fue apagando de forma francamente sospechosa. Ojo, no digo que él no le pusiera ganas o que tuviera algunos caprichos sospechosos. No, de eso nada. Pero la realidad es cabezona y esta nos indica el fracaso de Vietto en sus tres últimos equipos. Ni en el Sevilla, ni en el Atlético, ni en el Valencia hemos podido ver a ese Vietto inicial del Villarreal. Parece un jugador pedido para la causa y sería un riesgo enorme por parte de Marcelino contar con él para la próxima temporada.



Y la marcha de Zaza

El italiano cuenta con el cariño de la gente pero no así de Marcelino. Su marcha parece evidente e incluso puede tener ya algún as en la manga procedente del fútbol italiano. Yo sobre Zaza me desembarazo de muchas opiniones valencianistas y francamente con todo el cariño del mundo sí que le daba pasaporte. Ahora bien, con la marcha de Zaza cuento con dos factores que son de obligado cumnplimiento. Si el Valencia vende a Zaza y se queda con Vietto tendría mi opinión absolutamente en contra. Vale que mi opinión no es mucho en estos momentos pero lo escribo como lo siento y lo vivo. Y otra más. Dejar ir a Zaza -bueno, perdón, vender bien a Zaza quería decir- obliga al Valencia a fichar un delantero que de más prestaciones que el italiano para despuntar al menos un poquito en el fútbol internacional. Y el resumen es rápido. Ni Zaza, ni Vietto en el Valencia del futuro. Pero sí obligatoriamente la presencia de un 'nueve' de garantías.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.