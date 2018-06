Gameiro solo es muy poco

N o conozco los planes del Valencia CF al dedillo. Sí intuyo voluntades y no desconozco que existen serios problemas para formar un equipo cien por cien competitivo por no disponer del dinero suficiente para hacerlo. Ahora bien, pensando en algún traspaso del equipo de Marcelino y soñando –acuérdense, el fútbol está repleto de sueños– en formar un equipo realmente competitivo yo no me quedo conforme con el fichaje posible de Kevin Gameiro. Es cierto que sí, que el Valencia ha movido ficha para intentar fichar al delantero del Atlético de Madrid y a mí esa ficha me gusta pero me parece insuficiente. Gameiro está bien, Marcelino lo conoce, pero necesitamos un nueve mucho más rompedor si queremos hacer algo en la próxima Liga de Campeones.



Hay que competir

El resumen es sencillo: sí a Gameiro, pero acompañado de otro jugador de ataque más contrastado. ¿Aspas? Pues doy por hecho que es un tipo mayor al que no se le sacará rendimiento en el futuro. Ahora bien, Aspas es hoy por hoy –y como muy bien ha descrito GaudenVillas en su último artículo– posiblemente el delantero hispano más en forma de nuestro fútbol. Pensemos que las grandes potencias –Real Madrid y Barcelona– viven tranquilamente aposentados en el fútbol de ataque de tipos extranjeros, no nacionales. En el Madrid, por ejemplo, Lopetegui obviamente no puede contar ni con Bale, ni con Cristiano, ni con Benzema. Y en el Barcelona pasa algo parecido. Obviamente Messi, Suarez o Coutinho tienen de español lo mismo que yo de americano. Y eso reduce de forma alarmante las posibilidades de Lopetegui y por extensión la opción del Valencia de incrementar notablemente su fútbol de ataque. Y por ahí pasa Gameiro, que sí, que es una opción que le gusta a Marcelino pero que a mí, repito, me parece insuficiente pensando solo en él como refuerzo para la delantera. Y no hablo obviamente de ganar la Champions...pero sí que me parece importante poder competir con unas intenciones adecuadas y sacar el máximo dinero posible pensando en reforzar más el equipo en próximas ediciones. Quede claro por tanto que doy mi sí a Gameiro pero pensando que Gameiro no viene solo. En ese caso el Valencia optaría de alguna forma por no reforzarse a la altura que nos ha demostrado Mateu Alemany.



Palabra de Mateu

Ayer habló públicamente Mateu Alemany y a mí me demostró que es el mejor fichaje que hemos hecho en los últimos años. Es un tipo que habla claro, habla bien y ejecuta mejor. Y sí, en el Valencia hay problemas y no somos un pozo sin fondo para gastarnos todo lo que querríamos. Eso lo doy por obvio. Pero me gusta como encara Alemany los asuntos. No tuerce el gesto, no se agobia y desde que ha llegado al Valencia CF todas sus actuaciones están resultando francamente gratificante. Miren, doy por hecho que Peter Lim y su presidente en funciones, digo de Anil Murthy, han acertado plenamente con el fichaje de Alemany y eso es una garantía importante para que el Valencia CF siga creciendo a us ritmo, pero de manera real. De momento los resultados de la gestión de Mateu Alemany son parejos al tono con el que se expresa. Tranquilo, apacible, hablando alto y claro y no esquivando ningún tema. Y así funciona este Valencia CF y está funcionando bien.



