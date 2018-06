El gran amigo de Peter Lim

Hoy pensaba escribir del Valencia directamente y dejar de lado todo lo que tiene que ver con la Champions y las celebraciones del Real Madrid que lo inundan todo de una forma casi grotesca. Pero no puedo. Sigo alucinado con un tipo que me cae francamente mal y lo más llamativo del caso es que es el íntimo amigo de nuestro Peter Lim, para desgracia de casi todos nosotros. Hablo, claro está, de Cristiano Ronaldo, el íntimo coleguita de nuestro Peter Lim, y del ridículo que hizo con motivo de la final de la Liga de Campeones. Vale, sí, el campeón es el Madrid y por ahí no pienso entrar para hablar de ese partido que ya queda algo lejano para una edición impresa como esta. Pero de lo que sí que voy a hablar es de la pésima imagen de Cristiano y en sus bochornosas declaraciones al término del partido y del inicio de las celebraciones. Vale, si, lo admito, puede quedar algo lejano en el tiempo escribir sobre esto pero me parece lo más llamativo de estos últimos días y lo más lamentable que ha visto u oido al término de una final de Champions. Miren, par ser muy claro, que Cristianito diga nada más acabar el partido que el torneo debería llamarse CR7 Champions League me parece de un ridículo impresionante. Pero que además, después de haber jugado una final en la que no fue en absoluto protagonista -en todo caso lo fue Bale- deje entrever a los seguidores madridistas que igual se marchaba del club a mi me suena a ridículo y vergonzoso. Miren, si yo fuera Peter Lim dejaría de ser un seguidor enamorado de Cristiano y dejaría de hacer negocios a costa de Cristiano. No se puede ser más tonto y más engreido. Es patética su imagen y una falta de respeto a toda la institución que representa. Por si Cristiano no lo sabe fue el Real Madrid el que ganó la Champions y no él solito el gran triunfador de la jornada. Lo que hay que hacer en su caso es disfrutar como uno más y dejarse de chorradas. Y sí, lo siento, hoy es martes y este comentario debería haberlo escrito antes. Pero no lo puedo vitar. Me da rabia que Peter Lim haga negocio con un sujeto semejante. Yo le pongo un cero como un casa. Cristiano me dió hasta pena... de puro tontito.



Y vuelvo al Valencia

Vale, pido perdón por anticipado por haber perdido el tiempo con ese futbolista, y ahora vuelvo a lo que toca, al Valencia y sus consecuancias. Y el mayor prolema que veo, o que más pena me da, son todas las novias que le está salieno a Cancelo que todo hace prever que no va a seguir con el Valencia tal como yo quería. Ahora bien, me quedo con calma si me centro en las palabras de nuestro Director General hace unos días. Dijo que igual si se iba un jugador podría su Valencia fichar a otros tres con menos nombre pero con un futuro más que interesante. Y sí, me quedo con eso. Es decir, podemos vender tranquilamente a Cancelo y Zaza y reponer su marcha con algún jugador más que interesante aunque ahora mismo no sepa yo sus nombres. Si doy por hecho o casi hecho que va a venir Gameiro para reforzar la delantera pero yo espero que venga acompañado por otro delantero de más enjundia pensando que vamos a estar en la Champions y sería interesante pasar la primera ronda por un doble motivo. Si logras pasar te esperan un montón de euros de forma inmediata que vendrían de cine a las arcas del Valencia. Y por el otro significaría pasar adelante en esta atractiva competiciónque nos aguarda.

