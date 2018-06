Rodrigo huele a suplente

El Mundial está a la vuelta de la esquina y las sensaciones que produce el equipo español me dejan repleto de dudas sobre el papel que pueden hacer en Rusia los de Lopetegui. Y sí, el Mundial está a la vuelta de la esquina y yo estoy repleto de dudas del papel que pueda hacer España. De entrada veo que falla en lo más importante para ser un candidato al título. Veo los delanteros de los que dispone Lopetegui y yo sinceramente no observo a ningún Villa o un buen Fernando Torres de su época entre todos los seleccionados.

Y sí, soy valenianista y me gusta mucho Rodrigo para el Valencia pero en la selección me da la impresión de que es un plato de segunda fila y que los dos hombres en los que confía Lopetegui, es decir en Diego Costa y Iago Aspas, no nos otorgan ni de broma el cartel de favoritos en la cita de Rusia. Un Mundial es un Mundial, eso sí, Y España juega muy bien el balón... pero le falta contundencia en los metros finales. El empate del otro día ante Suiza no deja de ser una simple anécdota de lo que le sucede a esta selección española. Suiza, es cierto, empató de milagro y tres un error garrafal del meta español. Pero si analizamos bien el encuentro nos daremos cuenta de que España tuvo mucha posesión del balón y muy escasos disparos a puerta. Toque, toque y toque pero con escasa profundidad y escaso talento.

Y sí, a mi me gusta Rodrigo y me gusta verlo en la selección absoluta. Pero Rodrigo, nuestro gran Rodrigo, no pasaría de súper suplente si en la selección estuvieran en forma David Villa o Fernando Torres. Y eso en realidad me preocupa. El empate ante Suiza me da un poco igual. Pero si veo llamativa la escasa presencia en ataque final de la escuadra de Lopetegui. E ir así a un Mundial no es ninguna garantía de éxito. Ojalá me equivoque y la selección haga un papel importante en Rusia juegue quien juegue en el equipo. Lo que sí megusta es Lopetegui al mando de la nave. Pero eso no es suficiente. Veo una España de mucho toque y poco ´punch´. Y en el fútbol de altura tener ´punch´ es fundamental al margen de dominar bien el balón. Ojalá me equivoque y España nos sorprenda a todos en ataque. Y si es contando con la presencia de Rodrigo mejor que mejor. Pero hasta entonces mantengo mis dudas.



La portada de SUPER

Leo en SUPER, y me alegro de haberlo leido, que el Real Madrid juvenil le pegó un robo de escuela al mismo equipo del Valencia. El resultado final, ese 3-3 que deja KO a los de Mista, fue un tremendo palo para los chavales blanquinegros. La chorizada hacia los de Mista fue épica y lo único que salva a los del Madrid fue reconocer que ese gol en el minuto 94, ese tercer tanto de los locales, fue un tanto ilegal que les regaló el árbitro de forma casi intolerable. Miren, el fútbol está tocado por las ayudas permanentes que reciben Madrid y Barça en todas las categoría. Y el día que alguien decida poner normalidad a eso habrá dado un paso de gigante. ¡Ya está bien de tanta estafa! Huele podrido y da asquito. Y yo aplaudo a los del Valencia... en su tristeza.



Y lo de los fichajes

El Valencia sigue oteando el horizonte en busca de piezas que le den al equipo una estructura coherente para disputar tres competiciones complicadas. Liga, Copa y Champions League son tres platos de difícil digestión. Yo no aporto nombres de los que no tenga constancia. Pero debe haberlos. Ahí está nuestro futuro.