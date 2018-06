Gameiro no caminará solo

Para hablar de fichajes lo mejor es tener paciencia y pensar que Mateu Alemany y su equipo sí entienden de fútbol y que al final van a conseguir formar una plantilla de plenas garantías... o eso es lo que espero yo sin tener demasidas prisas. Ahora bien, lo inmediato, lo que parece más avanzado, tiene nombre propio y es un especie de viejo conocido por estos lares. Me estoy refiriendo a Kevin Gameiro y al acuerdo real que el futbolista tiene ya con el Valencia CF. Y sí, lo tiene el futbolista pero ahora falta el Atlético para cerrar la operación al cien por cien y convertir al delantero francés en valencianista con todos los efectos posibles.

La verdad es que el caso Gameiro parece ya un clásico de todos los veranos. Ha estado a un paso de venir un montón de veces pero al fnal siempre se nos ha escapado. Yo ahora espero que sí, que se cumpla el acuerdo con el futbolista y que el club madrileño no ponga pegas a un equipo –el Valencia– al que que siempre ha dado un guiño en el tema de los jugadores en los últimos años. Vietto, Siqueira... pongan los nombres que quieran pero verán que el Valencia siempre le ha sacado algún 'marrón' y ese favor se debe pagar en tiempo y forma. En este caso para el Valencia sería una gran acción del Atlético que dejara venir a Gameiro por un precio relativo y seguir de esta forma con la buena y cordial relación entre ambos clubes. Y sí, yo aplaudo este fichaje y creo que mejora de alguna manera la línea de vanguardia del equipo valenciano. Gameiro y Rodrigo son una buena pareja para la Liga, pero también estamos hablando de Champions y a mí por ahí me seguirá faltando un delantetro de garantías para que acompañe a los otros dos o incluso a los otros tres, que yo de momento también cuanto con Santi Mina y esa facilidad que ha demostrado de marcar muchos goles pese a gozar de escasos minutos en proporción.

Es decir, me gusta Rodrigo, me parece bien lo de Gameiro y aplaudo que de momento siga Santi Mina con nosotros, pero me falta un delantero más rompedor para la próxima temporada que está a la vuelta de la esquina. Queda claro que todo lo andado hasta ahora está bien pero me parece insuficiente. Hace falta un delantero de más entidad.



El adiós de Zaza

Sé que a muchos valencianistas no les va a hacer ninguna gracia que diga lo que a continuación voy a decir. Zaza es un tipo que cae bien y que se ha ganado al personal con su cercanía y gracia. Pero a lo que vamos. Yo a Zaza lo vendería casi automáticamente y si puede ser de forma inmediata. Por dos razones. Lo considero de una calidad insuficiente para la Champions y por otra parte es un futbolista que tiene mercado fundamentalmente en su país. Zaza es respetado entre los valencianistas y también en Italia, sería una buena operación para todos hacer caso a lo que dice el padre del propio futbolista: "Volver a la liga italiana es una posibilidad", una posibilidad que yo no dejaría escapar si se produce. Veremos a ver qué pasa.



Un abono con fichaje

Desde tiempos inmemoriales el fútbol se ha movido por sentimientos y una serie de trucos que siempre han dado resultado. ¿Trucos? Pues sí, muy sencillo, puedes anunciar la renovación de pases pero coincidiendo con eso siempre es bueno y positivo acompañarlo con el nombre de un próximo fichaje. Los abonos son pasta y la pasta se gasta mejor cuanto mayor ilusión exista. ¿Un fichaje? Pues claro.