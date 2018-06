La vergüenza de Lopetegui

Nunca la selección española ha encarado la cita de un Mundial con tan mala cara y tan dividida. El anuncio del Real Madrid de don Florentino Pérez es un insulto para cualquier analista con dos deditos de frente. Fichar al seleccionador español justo a las puertas del Mundial dice muy poco del Real Madrid y menos todavía de un Lopetegui que ha destrozado con su decisión la concentración de una selección que se va a enfrentar a un Mundial de una forma grotesca. España tiene mala pinta y deja a los aficionados absolutamente descolocados. Es una selección que el propio seleccionador ha ultrajado a las puertas de un Mundial que en principio debería ser brutalmente atractivo.

Ahora la verdad es que ya no. Lopetegui sobraba para mí en esta selección como bien apuntaba Carlos Bosch en las páginas de este diario. Incluso Alfredo Relaño, director del diario AS que ejerce de madridista confeso, se expresaba sin cortapisas en twitter en contra de esta absurda operación por el tremendo golpe que supone para la selección justo escasos días antes de que comience el Mundial de Rusia.



Respeto cero

La falta de respeto del Madrid a mí no me ha sorprendido e incluso la programo dentro de la arrogante forma de actuar habitual de este club. Es indigno, pero eso no es nuevo. El Real Madrid lleva tiempo trabajando de esta manera. Ojo, yo respeto a los madridistas que sienten los colores de su Madrid, pero al que no respeto y me parece que nadie con dos dedos de frente enamorado del fútbol debe respetar es a Florentino por su forma de mover y manipular los hilos en el fútbol español.

En este caso lo más triste y lamentable es que se ha encontrado con un seleccionador que no ha sabido estar a la altura. Miren, Lopetegui ha firmado con los blancos de una forma fea, muy fea. Y lo grave del asunto es que a partir de ahora todo lo que haga España en el Mundial va a estar condicionado por la decisión del Real Madrid. Nunca la selección ha sido tan madridista como hasta ahora. El Mundial de Rusia, que todavía no ha empezado, divide a la afición española de una forma espectacular. La cosa huele francamente mal. Y lo que veremos a partir de ahora también tiene mala pinta. Lopetegui ha encarcelado los sentimientos. Él será millonario a lo bestia pero se ha ganado el desprecio casi unánime de toda la afición española. Que lo disfrute... y que lo sufra.



Y lo de Racic

La verdad es que no viene muy a cuento hablar del nuevo fichaje que ya ha anunciado oficialmente el Valencia CF. Uros Racic ya está aquí y llega como no podría ser de otra manera cargado de ilusiones y de esperanza. Ahora bien, si yo fuera del Valencia hubira intentado a toda costa lanzar los pases a la venta haciéndolo coincidir con el nombre de algún fichaje interesante de última hora y que hubiera ilusionado un poco más a la gente. Pero no. Lo de Racic no deja de ser un fichaje pero nos deja algo fríos. Aplaudimos su firma y confiamos en su futuro, pero obviamente ha faltado algún nombre más o menos importante para vender con toda holgura el inicio de venta de pases de la futura temporada. Ahora bien, yo me quedo esperanzado y sigo esperando posibles fichajes. ¿Y el Mundial inminente? Puffff.