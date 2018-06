España sorprende

El empate entre España y Portugal sirvió para decantar en este Mundial el papel de ambos equipos y los nervios propios de un partido inaugural que era realmente importante. España con Fernando Hiero ocupando la plaza del traidorzuelo Lopetegui sí que dio la cara en todo momento y de alguna forma este empate ante Portugal sí que nos sirve para constatar un par de cosas. Pese a la jugarreta del Real Madrid la selección no está muerta y ayer dimos una buena imagen ante un equipo que es francamente potente y que además tiene a un Cristiano Ronaldo que sí encontró le meta de De Gea en tres ocasiones bastante dispares pero contundentes. El primero fue un penalti que para mí no fue. El segundo un error infantil de nuestro portero por segunda vez en muy poco tiempo. Y la tercera no tiene peros que ponerle. Falta directa del de siempre y golazo de Portugal para fastidiarnos un debut espectacular justo después de la tomadura de pelo de Lopetegui y del Real Madrid.



Tenemos equipo

Y sí, España sorprendió por ser capaz de reaccionar dos veces a un marcador en contra con todo lo que habían sufrido los jugadores en estos últimos días y fue capaz de igualar por dos veces -Diego Costa ambas- la ventaja de los lusos para casi unos minutos después ponerse con ventaja por primera vez anotando un gol antológico. La victoria hubiera sido la bomba después de los últimos días vividos pero yo debo decir que el empate, aún siendo riguroso, es un buen resultado para una selección que daba la impresión que iba a ser borrada del mapa casi de un plumazo y a las primeras de cambio. Pero no fue así. España jugó un buen partido ante Portugal y los dos mejores y teóricos equipos del grupo se repartieron el punto de forma más o menos correcta.



El papel de De Gea

Miren, ahora toca animar a De Gea de forma urgente y contundente. Su manera de tragarse absurdamente un gol de Cristiano le va a correr por su cabeza de forma indisimulada. Un internacional como él no puede cometer un error tan grave en un partido donde los egos de unos y de otros estaban floreciendo. Luego España ocultó con dos goles ese terrible fallo de De Gea pero el error sigue en nuestras retinas y más que probablemente también seguirá en la cabeza del guardameta. Fue la gran faena del partido y una auténtica pena.



Rodrigo jugará poco

A los aficionados valencianistas les cabía la ilusión de poder ver jugar a Rodrigo con el equipo español pero tuvieron que enterrar sus esperanzas para el duelo de ayer y tiene pinta también que va a ser para casi todo el Mundial. Rodrigo es el tercer delantero con Fernando Hierro, y eso quedó absolutamente patente en el encuentro de ayer. Diego Costa está muy por delante de él en los planes del nuevo entrenador y sus dos goles de ayer refuerzan aun más la teoría. Y Iago Aspas da la impresión que para Hierro sí es el recambio ideal de Costa y no Rodrigo en su lugar. Así son las cosas pero debemos sonreír. España, pese al pufo de Lopetegui, ayer sí supo dar bien la cara ante Portugal. Y eso a mi me vale.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.