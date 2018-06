El freno de Cancelo y Zaza

Tengo los ojos medio desquiciados. Por un lado miro sin pestañear todo lo que está ocurriendo en el Mundial y no salgo de mi asombro. Da la impresión de que todo se ha igualado a lo bestia, al menos inicialmente, y los resultados sorprendentes e inesperados mandan en Rusia de forma clara e inequívoca. Y por otro lado, por el nuestro, por el del Valencia CF, veo que existe cierta tranquilidad en el tema de los fichajes y la verdad es que no me acaba de sorprender, pienso que de alguna forma era lo esperado a estas alturas de la pretemporado y de momento guardo la calma pensando más en el futuro que en el presente. Y les voy a ser franco. El Valencia no fichará a lo bestia hasta que no haya ingresado un buen fajo de billetes por la venta de Cancelo y de Zaza. Cancelo, su traspaso, se ha convertido en una especia de tira y afloja con la Juventus, que intenta rebajar la cantidad de la forma que sea, pero estoy convencido de que muy a mi pesar se llegará a un acuerdo definitivo. Y digo muy a mi pesar por la misma razón que ya he comentado en día pasados sin ningún éxito. Algo muy simple. A mí, Cancelo me gusta. Creo que formaría una pareja estupenda por la derecha junto a Carlos Soler, que esta pasada temporada ha trabajado fuera con escasa ayuda por parte del lateral derecho que sí tendría con Cancelo.



Un buen recambio

De cualquier forma doy casi por hecha su venta y espero que en el mercado de fichajes el Valencia CF contrate a un lateral derecho de garantías para el equipo y para el desamparado Soler. El equipo sí ganaría con esa operación. Recaudar bien por Cancelo y gastar bien en un lateral mucho más barato pero con un buen futuro por delante. O espero que sea así. Y estoy convencido que Marcelino necesita eso casi de forma urgente. Piensen que desde que se marchó Cancelo en esa zona del campo han actuado hasta cuatro jugadores distintos y eso significa que el míster no ha encontrado su hombre.



Lo de Zaza

Y sí, por otra parte luego está lo de Zaza y su posible traspaso. El fútbolista rechaza la oferta del fútbol chino y solo haría las maletas para marcharse a Italia. A la afición del Valencia CF le duele, pero los hombres de Alemany están en esa faena. Si al final se va Zaza insisto en que traer solo a Gameiro sería un error lamentable. Y digo que sí, que vendría otro delantero de más calidad para darle un toque más competitivo a la plantilla. Por tanto, y con algo de dolor por el tema de Cancelo, entiendo cómo se está moviendo el Valencia CF y espero que me sorprenda cuando llegue el momento de hacer públicas las futuras incorporaciones. Y me voy a esperar. El tema va lento y seguiré caminando sin prisas. Al fin y al cabo en estos instantes el Mundial lo inunda todo. Y sobre el Mundial, y sobre un jugador del Valencia CF, voy a dar mi opinión a continuación de forma clara y rotunda.



El futuro de Guedes

Y sí, me refiero a un jugador que levanta pasiones entre una buena parte del valencianismo pero que a mí me parecería un gasto estratósferico para el Valencia CF. Si este equipo quiere sorprender la próxima campaña, esa sorpresa no pasa por pagar un dineral por Guedes, un futbolista que no es tuyo y que en teoría cuesta un dineral para quien lo quiera comprar. ¿De verdad lo ven tan bueno?

