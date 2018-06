La suerte se alía con España

El fútbol es así de imprevisible. España se había complicado la vida de una forma terrible y ya se vislumbraba la figura de la potente selección uruguaya en la siguiente fase del Mundial. Pero no. La suerte en esta ocasión corrió de parte de una España que había hecho un partido flojito y en un visto y no visto llegó el empate de España y el empate también de Irán frente a Portugal y todo cambió. El rival de España ahora va a ser la selección rusa que pese a ser el equipo anfitrión y haber empezado con muy buen pié este Mundial, podemos decir de él que es un rival que invita al optimismo, o al menos a cierto optimismo. El único problema para España será la animación que la grada le va a dedicar a Rusia. Ahora bien, si España se endurece y deja de jugar a un fútbol ramplón como está haciendo eliminar a Rusia es mucho más sencillo que enfrentarte a Uruguay. No hay color.



Un mal partido

Resulta llamativo que una selección tan potente como la española tenga que remontar dos veces el marcador ante un equipo como el de Marruecos que no es excesivamente un rival tan complicado para que te amargue la vida. España, sinceramente, no jugó bien y tuvo de nuevo en su portero a un arma en contra aunque esta vez se sumaron al despropósito dos centrales de tanta envergadura como Sergio Ramos y Gerard Piqué. Ambos estuvieron muy por debajo del nivel que todos queremos y España lo pasó francamente mal para empatar el partido y pasar sorprendentemente como primera de grupo. En defensa tiene que mejorar, y mucho.



Iniesta e Isco

Resulta llamativo que lo más interesante que aplicó ayer España fue el juego desplegado tanto por Isco como por Iniesta. De Isco, ese jugador formado en la cantera del Valencia y casi regalado al Málaga ya es que es un jugador vital en esta selección. Ahora bien, que el segundo jugador más destacado de España sea un tipo que casi se ha retirado de nuestro fútbol, como es el caso de Iniesta, resulta francamente llamativo y hasta peligroso. España carece de la peligrosidad que tuvo unos cuantos años atrás y ese es un motivo preocupante tal y como estamos viendo este Mundial.



Rodrigo, un poquito

Fernando Hierro no parece contar en exceso con el único jugador del Valencia que existe en esta selección. Rodrigo jugó ayer unos minutitos más fruto de la presión que estaba aguantando España por parte de Marruecos. Y sí, lo que resulta más llamativo en esta selección que sigue adelante pero que está repleta de dudas de cara al futuro, es la cantidad de exjugadores del Valencia que sí entran en los planes del seleccionador. Vale que el Valencia actual es otra cosa pero en esta selección se aprecia el trabajo que años atrás se hizo en Paterna y que no supimos luego mantener en el equipo. Ahí están futbolistas como Jordi Alba, Isco y David Silva, que son grandes jugadores. Bueno, al final, con Rodrigo o sin Rodrigo, nos vamos a enfrentar a Rusia en un partido mucho más atractivo que el duelo previsto frente a una potente Uruguay... previsto durante casi todos los minutos que duraron ambos duelos. La suerte se alió con España.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.