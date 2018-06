Yo pondría a Reina en lugar de De Gea

El Mundial que está jugando España resulta llamativo y oferta una cara negativa de cara al futuro realmente preocupante. Es curioso que jugando un fútbol ramplón y repleto de fallos muy preocupantes acabes primera de grupo y te tengas que enfrentar a Rusia en el siguiente duelo de este campeonato. Y digo que es curioso pero realmente debería decir que es injusto y un mérito excesivo para una selección que está repleta de errores realmente llamativos.

Miren, España hasta el momento invita a todo menos al optimismo de los aficionados españoles que ven un equipo reamente flojito para estos menesteres. Miren, el primer fallo, el más llamativo y si me apuran el más incomprensible, es la nula participación de De Gea en el juego hispano. De Gea ha conseguido dos cosas realmente preocupantes. La primera es obvia: no para ni una y está acongojado permanentemente. Y la segunda tambien es obvia: si el portetro te da intranquilidad eso afecta a los dos centrales y es indudable que ni Piqué ni Ramos están jugando al nivel que sí sabemos que tienen los dos. Miren, seamos francos, Piqué y Ramos viven más pendientes de lo que le pueda suceder a De Gea cuando le llega algún balón que incluso de jugar con la confianza que ambos jugadores ofrecen en cada partido en los equipos donde actuan.

Es decir, De Gea no oferta ninguna confianza y ahora ya no vale el doble juego. Para mí el cambio indudable debe ser el de poner a un tipo como Reina que es veterano y tiene un rango muy interesante entre todos los jugadores. Reina no vive acomplejado como De Gea y de alguna forma su presencia le daría un toque de fiabilidad a una retaguardia que necesita esa seguridad para volver a ofertar precisamente eso, seguridad... que es lo que el equipo español necesita con cierta urgencia si quiere hacer algo en este Mundial que está ofertando muy poca confianza a los aficionados. Hierro tiene que coger el toro por los cuernos y decidir el cambio ya. Si De Gea se deprime... vale, que lo haga. Pero dejemos de deprimir a una selección que si algo tiene es una buena linea defensiva que estamos tirando a la papelera por las desconfianza que oferta nuestro guardameta titular.



Y lo de los delanteros

La gente está poco de acuerdo conmigo pero al margen de los patinazos de De Gea yo veo a una selección con poca presencia en ataque y eso ya resulta ciertamente preocupante. Si el equipo gana en seguridad con el cambio de portero también generará una mejora importante en el fútbol de ataque de nuestra selección. Para mi, aunque insisto que posiblemente tenga a poca gente de acuerdo, existe un cambio que también deberíamos realizar de inmediato. Aspas inquieta más que Diego Costa los pocos minutos que ha jugado. Y yo por ahí si veo que podemos dar dos pasos de gigante ante los rusos cambiando al portero y al delantero titular.