Yo sí confío en Diakhaby

El fichaje de Diakhaby ha desatado, como viene siendo habitual, toda una serie de comentarios a favor o en contra por parte de la parroquia valencianista. Unos le consideran un imberbe para ocupar una plaza tan importante dentro de los futuros esquemas del Valencia y otros consideran que su contratación es un paso adelante muy importante para un Valencia que aspira a todo la próxima temporada. Y oigan, yo me voy a mojar y me da igual equivocarme. He consultado con auténticos expertos futboleros y aunque yo no tenga un juicio directo sobre él sí puedo afirmar que Diakhaby es mucho más de lo que esperamos.

A mí no me hablan de que este jugador está para ir formándose y para comenzar a aprender cómo es el fútbol profesional. No, de eso nada. Los expertos me indican que es un fichaje realmente interesante y que es mucho más completo como futbolista de lo que la gente se piensa. Y yo me quedo con esa idea. Hemos fichado un auténtico tanque para la defensa y esa idea me produce cierta confianza en el trabajo que se está haciendo desde el club. Unos opinan que hemos pagado un dineral por un jugador en fase de formación... igual son los mismos que consideraban el fichaje de Cancelo como muy caro en su día y luego hemos sacado por él un auténtico pastón. Miren, negativos o gafes siempre habrá y siempre existen en torno al Valencia. Y en este caso, sin duda alguna, no me importa nada lo que opinen. Me quedo con la voz autorizada de esos expertos que me han chivado al oído que hemos fichado a un tipo con un futuro formidable por delante pero que al margen de su futuro también hemos firmado -y presentado- a un futbolista francamente capaz de sorprendernos a todos a las primeras de cambio. Diakhaby no solo es un cacharrote enorme que juega de central con cierta soltura. Yo pienso en él y de alguna forma también me seduce por una cierta comparación con el fichaje de Cancelo. Cuando fichamos al portugués se alzaron voces en contra por encontrarlo muy caro. Unas voces que también opinan lo mismo de Diakhaby y que ya les aseguo yo que espero que se tengan que silenciar como con Joao Cancelo. Pesonalmente le doy la bienvenida y quedo a la espera de ver más fichajes interesantes y, también, algún traspaso de esos que nos permitan disponer de dinerito para completar una plantilla interesante para la Champions.



Y el partido de España

Mañana tenemos una cita francamente importante en el Mundial. Nos lo jugamos todo contra el equipo anfitrión y realmente la impotancia del Valencia en este encuentro, digo del presente del Valencia, va a ser francamente nula y eso lo que provoca es pensar en el futuro y en el nuevo Valencia que está planificando un tipo como Alemany que me produce toda la confianza del mundo. Veo eso, el partido de mañana, y lógicamente me entra cierta nostalgia recordando el pasado y recordando cómo el Valencia era antiguamente el caldo de cultivo de la selección, el equipo que más jugadores aportaba a La Roja. Pero paso página y pienso directamente en el partido de mañana al que España llega repleto de dudas. A mí me gustaría que el encuentro contra los rusos se celebrase con una España bien compuesta y con ritmo y carácter. Y si es así, aunque casi no existan los valencianistas, yo estoy convencido que España es mucho más equipo que Rusia y que por lo tanto debemos pasar a cuartos sin problemas.

