Wass es un jugador ´top´

Su puesto natural es de alguna forma la posición en la que ha colocado Marcelino al canterano Carlos Soler. Es decir, centrocampista por banda diestra pero en el caso que nos ocupa el bueno de Wass podría jugar incluso de lateral... es un tipo comodín que puede actuar en cualquier puesto del equipo, multifunción y buen rendimiento asegurado. Bien, ponga Marcelino a Wass en el sitio que le de la gana lo cierto es que el Valencia ha hecho un gran fichaje con el jugador del Celta. Es un tipo con un alto rendimiento y especialmente en su caso también es un gran lanzador que golpes directos, algo que se ha puesto de moda en el Mundial de Rusia de forma inequívoca.

Wass ya se ha puesto a las órdenes de Marcelino tras firmar su nuevo contrato. Recordamos, eso sí, la fuerza que ha hecho el propio Wass con el Celta para romper el contrato que le ligaba con el conjunto gallego de forma inequívoca. El Valencia, con este fichaje, da un paso más para remodelar la plantilla de cara a la temporada que está próxima a comenzar. Y en el caso que nos ocupa le damos un diez al Valencia por como ha enfocado la operación y como la ha ejecutado. Un jugador completo y a un precio razonable. Gran fichaje para completar la plantilla.



Marcelino mete caña

El entrenador del Valencia, que nos ha dejado un gran sabor futbolero en la boca por la buenísima actuación del equipo la pasada campaña, ha iniciado la ronda de entrenamiento y ya les aseguro que pese a que estemos a mediados de julio y con un calor agobiante va a meter caña todos los días para que el equipo empiece rodado la competición de forma inequívoca. Y Marcelino es un tipo que entiende fútbol y que es duro en los entrenamientos cuando él piensa que el equipo lo necesita. Y en eso está. Los jugadores ya se han medio concentrados pensando en la próxima temporada y no sólo van tener que trabajar de forma indisimulada. Marcelino va a mostrar especial vigilancia también a las comidas en su intención de controlar todo lo que tenga que ver con la plantilla.

Comerán en Paterna un menú adecuado previsto o autorizado por el propio entrenador y para cuando los jugadores se vayan a su casa a descansar, que lo van a necesitar, Marcelino también les ha preparado a modo de indicación qué es lo que tienen que cenar. Como ven el entrenador quiere comenzar fuerte la próxima temporada y les va a meter caña de forma inequívoca este verano.



La marcha de Nani

Les juro que pensaba que iba a ser una operación más compleja de realizar de como al final ha quedado resuelta. Me estoy refiriendo a Nani y a ese contrato que le ligaba con el Valencia de forma inequívoca para la próxima temporada y que el Valencia ha resuelto en tiempo y forma adecuado posiblemente gracias a la intervención de un tipo que está resultano francamente interesante para llevar el control del Valencia. Me estoy refiriendo a Alemany y al raciocinio que ha introducido en el equipo a la hora de fichar o desfichar jugadores.

Con Alemany podemos estar de acuerdo o no con un fichaje, pero de lo que no debemos dudar es de que es un tipo que ejecuta toda lo que decide la entidad y sin ningún gastro extra por su parte. Por cierto, me dicen que Alemany poría ver cercano el final de su fichaje... y eso me lleva a pensar que el Valencia debe darse prisa en ampliar el contrato de un tipo con mucho conocimiento.