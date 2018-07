Hoy voy a ser un poco pelotilla y les voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió hace algunos días pero que en el fondo marca mi forma de entender al actual Valencia sin cortapisas y sí repleto de realidades. El asunto es muy simple. Tengo un amigo muy futbolero, de esos que se lo papean todo y que tiene opinión de todo. Y me lo encontré de buena mañana y no hubo forma de esquivarlo. El tipo es sencillo pero directo. Y me soltó como si tal cosa: "Alemany es el mejor fichaje del Valencia CF". Y yo casi ni le contesté. Le dije, eso sí, que Alemany no era un fichaje de este año y que él -mi amigo- no estaba reciclado por tanto. Y él no se cortó. Y me lo volvió a decir.

Y en este caso la verdad es que al final tuve que darle la razón en todo. Me dijo o me indicó todo lo que ha cambiado el Valencia desde que Alemany tomó la vara de mando de la entidad y algo que en su día parecía como algo normal en el fondo fue un paso de gigante que dio Peter Lim para ponerle un toque de normalidad y buena gestión a ese club que compró hace unos años y que se antojaba que se iba a bloquear de forma casi inmediata por culpa de lo mal conducido que estaba y por culpa de no tener un tipo con la suficiente entidad como para llevar a buen puerto un club de fútbol de la importancia del Valencia.

Y sí, Peter Lim fichó a Alemany y yo no se bien sí fue por casualidad o simplemente fue por recomendación de Tebas -como sí que hizo el presidente de la LFP- pero lo cierto es que Alemany llegó a un acuerdo con el amo de Singapur y casi al instante comenzaron a llegar las noticias razonables en un club como el Valencia que parecía que había perdido su oremus de forma formidable. Y ahí empezó todo. Ahí empezó el Valencia a volver a ser ese equipo interesante pese a nacer prácticamente de una cuna ruinosa económicamente y mas ruinoso todavía deportivamente. Con Alemany el Valencia ha comenzado una faena importante repleta de raciocinio.

Cuando el otro día dijo que no había primas programadas por la Champions simplemente porque no esperaba entrar en Champions dijo una verdad enorme y que debemos aplaudir. Aplaudir porque en el fondo haciendo las cosas con cabeza, atendiendo a los números y sus demandas, pese a eso, Alemany sí fue capaz de armar un conjunto con Marcelino a los mandos que en una sola temporada nos ha metido de lleno en la Champions. Y ahora analizo el presente y estudio los fichajes que está haciendo para la próxima temporada. He de reconocer, y reconozco, que en el fondo soy periodista pero llevo dentro un terrible aficionado al fútbol. He dicho y escrito que el fichaje de Gameiro sí me gusta pero me parece algo insuficiente para la delantera. Yo ficharía algo más potente. Ahora bien, como analista y observador me pongo en manos de Alemany y acepto cualquier cosa que decida. Y si puede ser, yo le ampliaba el contrato desde ya. Sería fundamental.