El twitter de Anil Murthy

Yo ya le sigo. Me acabo de enterar de que el presidente del Valencia se ha abierto una cuenta de twitter y no me queda más remedio que seguirle no sin ciertas dosis de templanza a la espera de ver sus comentarios que espero que sean todo lo razonables como es igual de razonable que se se abra una cuenta en twitter que aquí en España es posiblemente la cuenta más seguida de todos y de forma muy especial por el valencianismo. Murthy sigue metido en su cuenta de instagram pero su nueva cuenta arrastra todo el morbo del mundo. La cuenta se escribe así sin ningún tipo de disimulo por su parte: @anilmurthy1903. Yo ya he empezado a seguirle y realmente es una tontería pero me entran unas ganas terribles de preguntarle por ese 1903 que acompaña al final a su cuenta pesonal. Es una chorrada por mi parte, cierto, pero tengo una curiosidad tremenda porque doy por sentado que es una fecha que no tiene nada que ver con el Valencia. De cualquier forma le doy la bienvenida al presidente del Valencia y paso inmediatemente a seguirle como se merece por el cargo que ocupa. Y espero sus comentarios sobre determinados temas y confío en su prudencia...casi obligatoria en su cuenta a partir de ahora.



El lateral derecho

Y bien, yo no tengo prisa, ya lo comenté el otro día, pero en el fondo sí que estoy medianamente ansioso por saber que lateral derecho piensa fichar el Valencia en este mercado estival. Repaso ayer la portada de SUPER y me doy de morros con Hateboer y con la dureza que pone el Atalanta italiano para desprenderse del futbolista holandés. Mentiría si dijera que me parece un jugador fundamental para formar parte de la plantilla del Valencia. Es evidente que solo soy un periodista deportivo que se hace eco de algunas noticias pero que en el caso que nos ocupa debo reconocer que no he visto jugar en mi vida a este defensa diestro holandés en el que parece que el Valencia ha puesto sus ojos. Pero sí les diré una cosa. Haga lo que haga el Valencia con el tema del lateral derecho tendrá mi aplauso de forma absoluta. Doy por sentado que desde que Alemany llegó al equipo todas las decisiones tienen un claro sentido común y yo aplaudo sin reparos -y sin mi conocimiento en este caso y en los que pudieran venir en el futuro- cualquier decisión que tome el club a partir de ahora fundamentalmente porque estimo el trabajo de la gente que ha tomado el timón de un Valencia que hasta hace nada caminaba absurdamente desnortado de la mano de Peter Lim.



Y lo de Cristiano

No lo puedo evitar. Les juro que no desconozco que no debería escribir sobre el portugués en las páginas del Valencia pero hoy me tomo un respiro y voy a comentar sobre él un par de cosas que me llenan la cabeza de forma formidable. La primera es obvia: Cristiano se va a la Juventus por un montón de pasta y comienza su recta final en el mundo del fútbol en el club italiano que ha pagado un disparate por hacerse con sus servicios. Y la segunda cosa es casi obvia y mantiene mi interés como ciudadano español de forma formidable e indisimulada. Cristiano aquí o allá gana una leña pero nos ha pegado un guinde a los españoles, a usted y a mi, de tres pares de narices. Y sí, se puede ir a la Juve o donde quiera, pero la justicia española, si es legal, debe ser justa y al menos cobrarle todo lo que nos debe... y digo 'nos' porque nos lo debe a todos nosotros.