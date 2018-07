Los tres frentes abiertos

Tres nombres marcan la actualidad del Valencia CF aunque lo más correcto sería decir que todos los equipos de negocian a toda velocidad con el objetivo indiscutible de poder trabajar este verano ya con la plantilla completa y por lo tanto más trabajada y equilibrada que lo que suele ser habitual. Por ahí anda Marcelino. Quiere completar la defensa de forma urgente para empezar a trabajar con ella en Suiza y se barajan varios nombres para el lateral derecho. Hateboer da la impresión de ser un fichaje complicado y ya ha vuelto a jugar con el Atalanta italiano. Y luego está Piccini, que para mí supone un alivio escaso para completar la zaga valencianista. Veremos qué pasa. Pero indudablemente el Valencia tiene un grave deficit en esa zona –hasta cuatro jugadores actuaron ahí la pasada campaña– y lo suyo sería poder fichar a alguien potente y que de alguna forma mande claramente en esa posición. Y repito, Marcelino tiene prisa. Pero yo espero que esa prisa no finalice fichando a un futbolista como Piccini que me da la impresión de que es poca cosa para el Valencia y poca cosa para dar más entidad a ese lateral derecho que tan huérfano tiene hoy el equipo.



Gameiro y algo más

Y sí, el Valencia CF sigue pensando que tiene a Gameiro en el bolsillo pero a fecha de hoy ese bolsillo de momento sigue sin Gameiro y para mí lo más importante es que sigue huérfano de cualquier jugador que dé sentido al juego de ataque del Valencia. El club parece que está tranquilo en este tema. Igual estamos esperando que el Atlético haga algún fichaje y permita salir a un futbolista que hemos querido un montón de veces. Y repito: yo digo sí a Gameiro... pero me parece que es un fichaje insuficiente para completar la delantera del Valencia. Es decir, si queremos hacer algo en Champions y en Liga con un suplente del Atlético de Madrid el curso pasado es que nos estamos equivocando. Repito lo dicho anteriormente: sí a Kevin Gameiro de forma clara y rotunda...pero hace falta algo más, algo más contundente para afrontar una temporada que se antoja exigente para Marcelino y para todo el mundo. Y el ataque, hoy por hoy, marca las diferencias de forma rotunda entre uno que quiere y uno que sí puede. Y yo quiero eso. Quiero un Valencia competitivo y que lucha en todas las competiciones en las que forme parte.



André Gomes

Está saliendo con fuerza últimamente el nombre de André Gomes como posible refuerzo de lujo para el Valencia CF. Miren, a mi André es un tipo que me cae bien pero entiendo que no tiene sitio en la actual plantilla por lo mucho que cobra en el FC Barcelona y por lo mucho que tendría que pagar el Valencia aunque solo fuera de ficha. Es un traspaso que en todo caso, tal como están las cosas, interesa mucho más hacerlo al Barcelona que al Valencia. SUPER, este diario, publicaba en su portada de ayer que a Marcelino le interesaría André Gomes para jugar en la medular por la zona diestra del fútbol del Valencia. Y sinceramente, teniendo a Soler y a Wass en la plantilla, es decir teniendo ese puesto bien cubierto, yo me gastaría los euros en futbolistas que realmente marquen diferencias en este Valencia. Y repito de nuevo a lo que me he referido anteriormente. André Gomes me gusta, me parece bien, pero no lo considero una urgencia para este Valencia CF.



Más opiniones de Vicente Bau.