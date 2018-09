Cuidemos a Kondogbia

El sorteo de Champions lo inunda todo pero yo voy a dejar una pequeña rendija para hablar del próximo e inmediato partido que tiene el Valencia frente al Levante UD y confieso abiertamente que yo en este caso, y en todos los casos, soy un xoto redomado pero le tengo un cariño especial a los granota y su forma atractiva de trabajar. Aclarado esto, es decir declarándome valencianista pero no anti granota, voy a enfocar esta columna para definir lo que es un choque entre dos equipos que llegan de perder sus respectivos compromisos y que por lo tanto da igual lo que suceda entre bambalinas, de lo que se trata es de ganar y eso lo deben hacer ambos equipos sea a la hora que sea... que eso de que el duelo esté convocado para las doce de la mañana a mi me parece una animalada como una casa de los organizadores al uso. Yo al partido iré con gorrita -algo fundamental, espero que nadie se la olvide- y con la ilusión de ver un buen partido de fútbol entre dos equipos valenciano que en general están haciendo las cosas muy bien.



Y sobre el Valencia

De cualquier forma, sea el rival que sea, yo me voy a centrar en el Valencia y en las consecuencias de un torpe inicio de este campeonato de Liga... más conocido como el del Centenario por todos sus seguidores. Miren, el Valencia llega agobiado por no haber logrado la victoria en sus dos primeros encuentros y fundamentalmente tiene dos opciones encima de la mesa que bueno sería que resolviera sin prisas y pensando en todo lo que se nos viene encima. Me refiero a Guedes y a Kondogbia, dos hombres clave para el Valencia de la actual temporada, pero ninguno de los dos debería estar a las órdenes de Marcelino para este atractivo y matinal duelo frente a la escuadra granota. Sobre Guedes poco o nada tengo que añadir al margen de todo el lío que se ha montado y lo justito que llega a entrenar para estar en una línea considerable frente al Levante UD. Pero el que sí que me preocupa es Kondogbia y las molestias que arrastra físicamente. Mi punto de vista es claro y rotundo. Kondogbia es un futbolista muy interesante pero debemos tener en cunta que nos encontramos en los inicio del campeonato -tercer partido del año- y que por delante vamos tener Liga, Champions y Copa del Rey, lo que representa un esfuerzo para cualquiera y en el caso que nos ocupa, en el de Kondogbia, sería pésimo que inciara su andadura por la actual temporada teniendo que infiltrarse para poder jugar frente a la escuadra granota.

La verdad es que la presencia del futbolista francés sí que tiene toda la pinta de ser necesaria para el Valencia durante todo el año y en cualquier competición. Es más, en estos momentos yo no tendría muy claro quién podría ser sustituto pensando entre toda la plantilla que tiene Marcelino a su cargo. Con todos en forma, el puesto de Kondogbia debería ser sin ninguna duda para Coquelin... pero obviamente todos sabemos que Coquelin se encuentra en periodo de recuperación de una grave lesión y por lo tanto no estará disponible para Marcelino hasta dentro de algunas semanas... aunque el aspecto de su recuperación ofrece matices francamente positivos. Bien, el asunto final es que yo le daría vacaciones a un tocado Kondogbia pensando que este duelo que llega sólo es el tercer partido de Liga y que por lo tanto forzar cualquier recuperación luego lo puedes pagar a lo largo del año. Me quedo a la espera de lo que decida Marcelino.

