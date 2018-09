Antes que la Juve, el Levante

El soniquete de las bolas con los equipos de Champions resuena todavía en mi cerebro. En el fondo era un sorteo especial al que ha regresado justamente el Valencia para ponernos a todos los valencianistas con el morbo repartido de oreja a oreja. Pensamos en Cristiano, pensamos en Mourinho, pensamos en Mata, pensamos en Cancelo... pensamos en todo el morbo del mundo que tiene una competición como esta y con la dureza con la que la va a encarar el Valencia solo con pensar que se tiene que jugar la vida deportiva con dos potencias mundiales como son Manchester United y especialmente Juventus. Y por cierto, respecto al duelo contra la Juve voy a recordarles una cosita. Su hombre líder, su abanderado, no es otro como ya saben todos ustedes que Cristiano Ronaldo, ese que se ausentó por la cara del sorteo de la UEFA ya que sabía que no le habían dado el título de mejor futbolista del año. Bueno, quitando esta anécdota de mal gusto por parte del mimado portugués, debemos recordar que Cristiano, antes de ir al Real Madrid fichado por don Florentino, estuvo en contacto con el Valencia y pudo fichar por el Valencia tal como comentó y escribió SUPER en su época y años después reconoció el propio Cristiano contradiciendo a algún periodista que cabalga por aquí, dejándole en absoluto ridículo. Bueno, bien, ya les he hablado de la Champions y ahora paso a lo inmediato y por lo tanto más importante para el Valencia que no es otra cosa que el partido de mañana en el Ciutat ante un Levante UD escocido por la última derrota.



Un cambio drástico

Yo en el Valencia espero un cambio drástico en la forma de encarar el partido y en la forma de jugar los noventa minutos del mismo. Ante el Espanyol, por poner el último ejemplo de ese partido disputado en el campeonato de Liga, vimos un Valencia decente y competitivo durante los primeros minutos, pero eso lo tuvimos que pagar después observando como el Valencia bajaba los brazos y se dejaba dominar de forma clara ante el Espayol. El Valencia, estrenando a Gayà y Rodrigo como internacionales convocados por Luis Enrique -que se ha olvidado del granora Moreles y eso es una pena que tiene un punto de injusticia tremendo- no puede permitirse el lujo de jugar un duelo descafeinado y con poca sangre.

Yo espero que podamos asistir a un partido serio y competido, pero especialmente espero que el Valencia no se ponga a pensar ya en la visita de la Juventus y se olvide que para estar en la Champions debe quedar entre los cuatro primeros y eso significa que debe enderezar ya la nave pensando más en el futuro que incluso en el presente. Y sí, de cara a este encuentro jugado a una hora descabellada, yo confío que Marcelino ponga la autoridad en su sitio y saque un once que ofrezca cierta garantías a los aficionados del Valencia. Y sobre el Levante UD poco tengo que añadir. Repito lo de siempre, soy periodista xoto y así pasaré a la otra vida. Es decir, espero y quiero que gane el Valencia... pero me sentaría bien que el Valencia tuviera un rival importante y bien estructurado. Una victoria ante una escuadra que no pare de meter la pata me parecerá una victoria de bajo calado. Yo quiero un partido serio y duro. Y creo que eso sería lo mejor para un Valencia que debe jugar a tope toda la temporada. La Champions llama a su puerta y eso significa que la dureza que va a tener va a ser tremenda.

