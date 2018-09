Gayà en lugar de Jordi Alba

Sucedió hace ya unos cuantos años –no muchos– en el programa El SuperMurciélago de Levante TV conducido por Carlos Bosch. Era una tertulia –no recuerdo bien el nombre de los que estaban ese día, lo siento– en la que hablamos de lo divino y de lo humano pero yo, en una de esas, me acuerdo que dije que si Gayà seguía creciendo a ese ritmo le iba a quitar el puesto al barcelonista –y exvalencianista– Jordi Alba en la selección. Pues bien, parece que ha llegado el día de sacar un poquito de pecho para afirmar por fin que no estaba loco y que lo que sucedió en ese programa de Levante TV, lo que yo dije, se ha cumplido a la perfección con Luis Enrique llevando el nuevo timón de la selección. Gayà ha sido convocado mientras que Jordi Alba se ha quedado fuera. Y sí, en aquel programa de televisión alguien me dijo que estaba loco o algo parecido y que Jordi Alba estaba a años luz del fútbol de nuestro Gayà, cuando Gayà era apenas un imberbe que salía del Mestalleta con ganas de comerse el mundo y aprender. Y sí, recuerdo a la perfección ese programa y el tiempo me ha dado la razón. Gayà está en la absoluta y Jordi Alba se ha quedado fuera por primera vez en muchos años.



Justicia

Ojo, esto no quiere decir que a partir de ahora Gayà es un fenómeno y Jordi Alba un bacalao 'perfumao' (acabando estas dos últimas palabras en 'ao' para que rimen como toca) pero estaremos de acuerdo en que en el mundo del fútbol todo cambia a una velocidad de vértigo. Yo fundamentalmente quiero recordar como aposté contra todo tipo de comentarios por un joven Gayà que prácticamente daba sus primero pasos en el Valencia CF, al que le vi pinta de internacional absoluto dándole un margen de tiempo para que madurara y creciera. Y lo ha hecho. Gayà es hoy por hoy un profesional que cumple su papel a la perfección y que se ha ganado por derecho propio estar en la primera lista de convocados por Luis Enrique para los dos próximos partidos de la selección. A partir de hoy lo de sub-21 queda ya bastante lejano. A Gayà y a su buen fútbol lo veremos ya en la absoluta y yo espero que eso sea un golpe anímico para él de importantes proporciones. De momento, desde mi punto de vista, Luis Enrique ha hecho justicia...aunque en Can Barça estén algo mosqueados con él por haberse olvidado de Jordi Alba.



Y algo del pasado

Pensaba no escribir nada del Levante UD-Valencia CF del pasado domingo matinal pero sí voy a comentar un pequeño detalle que me preocupa y mucho de cara al inicio de la Champions que nos aguarda dentro de unos días en este estrenado mes de septiembre. Y digo más, me preocupa un disparate la zona de retaguardia de este Valencia que ha comenzado la Liga dando muestras de una pequeñez impropia para un equipo que tiene grandes aspiraciones pero que de momento se queda en grandes irregularidades en su línea defensiva. La Juventus, con Cristiano al frente, llega el próximo día 19 a Mestalla dispuesto a marcar diferencias en esta primera ronda de la Champions desde el primer partido. Y más que por ellos me preocupa fundamentalmente porque he visto una zona de retaguardia del Valencia –portero incluido– que mucho tiene que hacer para cambiar en positivo, frenar a la escuadra italiana y hacer que el aficionado sienta que su equipo está a la altura.



