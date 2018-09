Me gusta Kevin Gameiro

Me gusta. Sé que lo que voy a escribir posiblemente tenga pocos adeptos entre la afición del Valencia y más después de un inicio de Liga francamente flojo de él y más flojo todavía del Valencia CF en general. Sin embargo voy a ser claro, conciso y directo. Pensaba que el fichaje de Gameiro era una operación más o menos inútil para el Valencia e incluso excesivamente cara para el rendimiento del propio delantero. Pero les voy a ser franco. Hoy por hoy considero que Gameiro debe ser el delantero titular junto a Rodrigo por capacidad y por rendimiento. Hasta la fecha Gameiro sólo ha marcado un gol frente al Alcoyano en ese partido de homenaje para el equipo de Vicente Mir que tuvo lugar hace dos días. Y ese gol, además, tiene casi mucho más que ver con la asistencia que le pegó Mina que del propio Gameiro en sí.

Pero lo confieso. Gameiro da la impresión de que es un tipo frío que se mueve lo justo sobre el terreno de juego y que por lo tanto su fútbol es justito para este Valencia que está enfrascado en tres batallas esta temporada. Recuerden que el Valencia tiene por delante la Liga, casi inmediatamente comienza la Liga de Campeones y luego está la Copa del Rey que ya veremos la ilusión que le hace a la castigada plantilla valencianista. Con todo y con eso por delante, con críticas e incluso algún indignado por su propio fútbol, yo sí creo en Gameiro para la actual temporada y estoy por decir que va a ser el máximo goleador del equipo a poquito que le demos minutos y confianza.

Es un tipo que no regala esfuerzos y tiene un toque de delantero frío que me llama mucho la atención. Con esto no quiero ni pretendo hacer una crítica de su fútbol. Más bien todo lo contrario. Lo que hace lo hace bien y parece en realidad que no hace nada. Sin embargo es rápido, genera espacios, da la impresión de que ya comienza a entenderse con sus propios compañeros y ese golito contra el Alcoyano rompe una racha no positiva que estoy seguro de que va a dejar de ser negativa en tiempo récord. Desconozco e incluso es muy temprano para intentar averiguar qué delantera piensa poner de principio Marcelino ante la escuadra de Quique Setién en el próximo partido de Liga.

Damos por sentado, si las lesiones nos respetan, que Rodrigo Moreno formará parte sin duda del once titular. Y miren, sinceramente, hasta la fecha parecía que nuestro mejor delantero iba a ser un fichado Batshuayi que realmente está muy lejos de su mejor forma. Gameiro le gana por goleada en estos momentos y quizá la única duda está por saber si Marcelino se va a inclinar por un Mina que sí que está en forma o por un Gameiro recién fichado y en plena fase ascendente. Y repito lo dicho: yo pondría a Gameiro ante el Betis y luego en ese inicio brutal de la Champions ante la terrible Juventus. Veremos que sucede. Pero hoy sí que me mojo y me mojo a favor de Gameiro... para mi tiene muy buena pinta.



Y lo de Kondogbia

Me gustó ver a Kondogbia entrenando junto al resto de sus compañeros. Me gustó por la evolución de la lesión y me gustó más todavía por la importancia brutal que tiene en el equipo cuando su teórico suplente, hablo de Coquelin, todavía está en el dique seco y no está disponible para Marcelino de cara a los próximos compromisos. La presencia de Kondogbia en el entrenamiento del Valencia es una noticia que hay que aplaudir. Es un tipo del todo necesario para que el equipo reaccione ya.