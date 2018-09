Guedes necesita jugar algo

Pienso en él y pienso en lo mucho que lo necesita el Valencia actual para dar un paso al frente en nuestra Liga y fundamentalmente para medirnos después del choque frente al Betis con la poderosa Juventus de Turín sobre la que ya manda Cristiano Ronaldo tal como sucedió cuando era jugador madridista. La presencia de Guedes acarrea más un efecto dominó sobre el resto de jugadores que en sí lo que pueda ofrecer sobre el terreno de juego el delantero portugués. El PSG antes de llegar a un acuerdo con el Valencia tuvo a Guedes casi apartado del equipo y en un ostracismo total. Eso significa que para que coja un estado de forma óptimo, para que despliegue toda su calidad sobre el terreno de juego, tendrá que pasar un tiempo razonable trabajando duro en los terrenos de juego de Valencia. Pese a eso, pese a que yo no espere ver inmediatamente al mejor Guedes jugando en la banda izquierda del Valencia, el fútbol sí que acarrea un espíritu psicológico y su sola presencia, al margen de alguna jugadita de mérito, debe servir para que sus compañeros se pongan un poquito más las pilas de lo que han hecho hasta ahora y en consecuencia el Valencia comience a ser el Valencia que todos esperábamos ver antes de comenzar la temporada. Y sí, hablo del inminente partido en Liga frente al Betis y en darle unos minutitos a Guedes para que se vaya soltado y vaya adquiriendo ese nivel de forma que todos esperamos que coja antes de que llegue aquí esa Juve de Cristiano, favorita a casi todo en la presente Liga de Campeones y sin duda uno de los equipos más respetados en la actualidad en el exigente fútbol europeo. Yo desconozco al cien por cien cual es el estado de forma real de Guedes después de pasar un verano de lo más triste y casi abandonado por su club de referencia. El PSG no ha cuidado a Gonçalo como debería haberlo realizado con un futbolista que tenía en nómina y aquí en Valencia vamos a recibir –recuerden que ahora está con Portugal perdiendo un poco el tiempo, debería estar más en Paterna– a un futbolista medianamente fuera de forma y con tiempo por delante para ver de nuevo su mejor versión. Bien, veremos como evoluciona Guedes personalmente y veremos como lo recibe el Valencia al completo a su regreso de Portugal. Guedes no es un futbolista barato y sí cuenta con todos los apoyos y todas las ventajas de ser un hombre fundamental para el máximo accionista de la mercantil que no es otro que don Peter Lim, su máximo y más fiel seguidor sin duda.



Y un punto a favor

Me preocupa Parejo y me preocupa más su flojito inicio del campeonato de Liga. Si Parejo está en forma y con garantías el Valencia funciona mucho mejor. Pero si está medianamente despistado o no mueve el balón como él si sabe hacerlo el Valencia acusa el golpe. En este sentido yo espero un cambio radical que afecte positivamente tanto al Valencia en Liga como al debutante esta temporada en Liga de Campeones. Y sí, es una grata noticia que Kondogbia esté prácticamente recuperado y esa noticia todavía en más positiva para el propio Parejo que para Kondogbia. Los dos juntos, los dos formando pareja en el centro del campo del Valencia, hacen que nuestro fútbol sea mucho más peligroso y mucho más razonable de lo que hemos visto hasta ahora. Y los necesitamos. Necesitamos que la pareja Kondogbia-Parejo coja el timón al instante. Debemos arrancar ya de una vez.



