Marcelino y Quique Setién

El partido del próximo sábado tiene cierto morbo. Sí, tiene morbo y encuestas sobre el resultado que pueda ofrecer el duelo. Pero tiene más morbo el saber el cara a cara que van a tener dos entrenadores que en su día pujaron por ocupar el banquillo del Valencia CF. Uno sí que está con nosotros. Marcelino es la elección que hizo Alemany y ganó la batalla técnica de Singapur ese día. ¿Y que sucedió en tierras tan lejanas? Pues miren, sucedió algo muy simple. Peter Lim convocó en una reunión de urgencia a sus dos hombres en teoría claves en el Valencia de entonces. Y sucedió que allá acudieron Alemany y Alexanko y lo curioso del caso es que no fueron bien programados ni siquiera con los candidatos. Alemany apostó por Marcelino desde el primer instante mientras que Alexanko se inclinó por Quique Setién de forma absoluta. La imagen debió ser sorprendente para Peter Lim. Tenía entonces a dos hombres de confianza que llegaron allí descoordinados –cada uno con su candidato– y defendieron su postura en Singapur de forma publica y notoria. El resto ya lo conocen todos ustedes. Obviamente la 'batalla' del técnico la ganó Alemany, ungido desde entonces por Lim, y la batalla la perdió Alexanko. Y pasó lo que tenía que pasar. Lim apoyó a su director general y el director deportivo de entonces, hablo de Alexanko, perdió también su puesto de trabajo. El Valencia comenzó a andar con Alemany y Marcelino al frente de la nave y Alexanko no tardó mucho tiempo en ser despedido.



Un cara a cara

Lo que les cuento parece algo viejo y sin embargo tiene un toque de realismo de cara a este próximo sábado. Los dos técnicos que fueron claros candidatos para entrenar al Valencia CF se van a ver de nuevo las caras en Mestalla en un atractivo duelo entre valencianistas y béticos, equipo este último, el Betis, donde fue a parar Quique Setién tres no ser ejecutada la opción de Alexanko. Y sí, los dos técnicos tienen una buena imagen por lo que están haciendo en sus respectivos equipos y este sábado se vuelven a ver cara a cara en el viejo coliseo de Mestalla. Lo curioso del caso es que el que ha empezado la Liga con mal pie no es otro que Marcelino y una holgada victoria de su Valencia ante el Betis le daría bastante aire pensando ya en la inmediata visita de la Juventus, justo la próxima semana y también en Mestalla. A Quique Setién, obviamente, le gusta ganar siempre. En definitiva no deja de ser para ellos un partido más de este inicio de temporada con tres puntos en juego, pero en su fuero interno –lo reconozca o no– tiene esa espinita clavada de no haber podido acabar en el Valencia CF, como era su deseo.



Y la visita de Joaquín

Lo curioso del caso, pasando ya de ambos técnicos, es que en el Betis figura un futbolista que de alguna forma tiene una imagen impresionante en el Valencia CF y en todo el fútbol español en general. Se trata de Joaquín, ese veterano del Betis que marcó el gol de su equipo ante el Sevilla en el último derbi sevillano de LaLiga, y de esa imagen de futbolista sonriente y feliz que ha exportado a todo el mundo y seguro que incluso aquí en Mestalla el personal estará dispuesto a aplaudirle desde el minuto uno del partido. Joaquín es un tipo feliz que contagia tanta felicidad. Bienvenido sea.



Más opiniones de Vicente Bau.