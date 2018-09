¡Cuidemos a Cristiano pero no a Guedes!

No es de recibo. Da la impresión que el seleccionador portugués es un fan de la Juventus y por lo tanto esto días ha tomado dos decisiones que desde fuera, parecen del todo indignas y claramente desfavorables para el Valencia CF. El asunto es muy simple. Y se trata de una jugada muy baja del seleccionador de Portugal. El asunto es que nuestros vecinos de península ibérica –digo de la selección portuguesa de fútbol– le han dado vía libre a Cristiano para que se pire y no vaya ni convocado a estos dos últimos partidos internacionales mientras que, por contra, nuestro Gonçalo Guedes sí que ha estado convocado pero el seleccionador portugués, del que no pienso ni citar su nombre, ni siquiera le ha dado un minuto a nuestro jugador para que se vaya rodando y cogiendo la mejor forma. Guedes, eso sí, ha estado con su selección de principio a fin y eso significa para los que nos gusta el fútbol y entendemos algo de fútbol que su recuperación definitiva y su lucha por alzanzar la forma correcta casi de inmediato se retrasa irremediablemente.

La convocatoria con Portugal no le ha servido para nada. Y lo grave del caso es que la próxima semana, tras el partido de Liga ante el Betis, tenemos la visita en Champions de la Juventus de Cristiano, con un Cristiano reposadito y en forma que ha sido respetado hasta la vergüenza por el seleccionador luso y no ha sido ni siquiera convocado para los dos compromisos de su selección. Y más grave es la constatación de que Guedes ha pasado un veranito bastante parado y desangelado y eso me obliga a pensar que por narices estará lejos de una forma decente para jugar, y eso, es una mala noticia para el Valencia. Y lo es pese a que el global de la misma, quiero decir, que Guedes esté en el Valencia CF, me obliga a seguir pensando que la operación dirigida por Alemany para satisfacer a Peter Lim en el fondo es una gratísima noticia para el valencianismo. Pero claro, existe un retraso en tiempo y forma para jugar lo inmediato que tiene que disputar el Valencia en apenas unos días. Y el asunto es el siguiente y a mi me provoca unas dudas terribles. La Juventus va a jugar la semana que viene en Mestalla el primer partido de la Liga de Campeones y lo va a hacer con un Cristiano descansadito y en forma mientras que el Valencia va a ofrecer para ese partido, si lo juega, a un Guedes fuera de forma y con el tiempo perdido para recuperarse por el parón del PSG y por la tibieza errante del seleccionador de Portugal.

En resumen, me alegro que Guedes esté con nosotros pero me hubiera gustado un poquito más que estuviera con nosotros en tiempo y forma, y que pudiera dar sobre el terreno de juego de maner inmediata todo el fútbol que sí sabemos que posee. De esta forma el primer duelo de Champions empieza regular para el Valencia. Guedes necesita tiempo en Paterna y trabajo... y la verdad es que nos lo han robado para nada. Ni un solo minuto.