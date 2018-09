Rotaciones solo las justas

No le den más vueltas. Dijo Alemany el otro día que lo más importante para el Valencia era el partido de hoy ante el Betis y dijo bien, pero incompleto en su forma de expresarse. Sí que es importante el duelo de hoy....pero obviamente la cabeza de Marcelino está ya mirando de reojo a la Juventus. Recordemos que este Valencia ha dado un saldo de calidad tremendo clasificándose para la Champions pero ese salto obliga a pensar mucho y a hacer las rotaciones necesarias. Alemany sí que apuntó que para este Valencia lo más importante de todo era la Liga pero no distinguió todo el morbo e ilusión que provoca la Champions para un equipo que últimamente no ha jugado la Champions y para un equipo como el Valencia que llegó hace poquitos años a dos finales excepcionales de Champions aunque luego las perdiera. Bueno, sí digo que Alemany estuvo sensacional en su intervención ante los medios de comunicación...pero la ilusión va por barrios, y aunque para este Valencia que camina dando pasos gigantes para recuperar su 'status' en el fútbol español la prioridad sea la Liga la cabeza se desmarca y quieras o no se te va directa a la Champions y a los compromisos que tenemos a la vuelta de la esquina. Y sí, se va la cabeza de todos nosotros, los aficionados, pero parece que también un poco de Marcelino si analizamos su lista de convocados. Y a mi me parece bien. E incluso les aseguro que yo haría algo parecido. Y miren una cosa, si después del partido de esta tarde no logramos un resultado conforme a nuestro potencial no le tiren la culpa a nadie. En primer lugar yo sí que estimo que la operación de Marcelino es la correcta y además confío al cien por cien en los jugadores convocados para medirse al Betis. Y sí también, el partido de Liga es importante por un doble motivo. Si ganamos romperemos que esa mala marcha inicial del Valencia y empezaremos a escalar posiciones que nos deben ser naturales en la tabla. Y si ganamos también ganaremos en confianza de cara a la visita de la Juventus teniendo a algún jugador reservado para semejante acontecimiento



Tras escuchar ayer la rueda de prensa de Marcelino me queda clara la opinión general del Valencia que reside principalmente en la Liga y en volver a hacer una competición seria para volver, al menos, a ser cuarto en la competición de Liga... y ojo, digo al menos, lo exigible. Y en esa teoría entra de lleno el partido de hoy contra el Betis donde el Valencia necesita ya, en la cuarta jornada del campeonato de Liga, lograr un resultado positivo que vaya poco a poco colocando al Valencia en el lugar que todos esperamos que sea el adecuado al final de temporada pero pensando siempre en el siguiente partido sin hacer más planes de futuro y ese siguiente partido es hoy contra un Betis que juega bien y lo hace plagado de jugadores que son ex del Valencia.



