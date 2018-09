Muy inferiores

El Valencia CF cayó con absoluta justicia ante la Juventus. Somos menos equipo y siempre estuvimos a merced de los italianos. Ni siquiera con la sorprendente expulsión de Cristiano -es decir, sin Cristiano- fuimos capaces de ser mínimamente superiores a la Juve. Derrota con toda la justicia del mundo y una impresión innegable de que este Valencia, el que estamos viendo en la actual temporada pàrece ser un equipo tremendamenten inferior al de la temporada pasada. Ante los italianos se notó mucho la ausencia de Kondogbia y se notó más lo estupendamente trabajado que están los futbolistas de la escuadra italiano. Si eres valencianista y medianamente serio lo que vimos ayer es un esperpento de partido. Una tristeza. El Valencia de la temporada pasada hubiera sido un rival más potente.



Resultado justo

Y sí, el 0-2 habla por sí solo y viene a demostrar la diferencia enorme que convive en ambos conjuntos. La Juve es una escuadra muy hecha y muy seria e incluso con diez no ofreció muestra de decadencia o de sopor. La expulsión de Cristiano -jaleada con ilusión por todo el coliseo de Mestalla- fue solo una ilusión de algo que no esperábamos., Y fue sencillo. Antes de esa expulsión gratificante la Juve nos pudo marcar tres goles con una sencillez brutal. La zaga del Valencia dio muestra de ser un desastre absoluto y por contra los ataques de los italianos siempre ofertaban peligro con todas las de la ley.



Una gran evidencia

Y si tengo que ser sincero –árbitro y sus penaltis al margen– yo llego a una conclusión clara después de comprobar las sensaciones que ofreció el equipo ayer en Mestalla: El Valencia está escasamente trabajado y con ese nivel no eres casi nadie en la Champions. La Juve, por contra, sí demostró con Cristiano y sin Cristiano que es demasiado equipo para este Valencia absurdamente en formación a estas alturas de todo. Parece mentira y sobresale la mala gestión o las malas artes del equipo dueño de Mestalla. Ayer regresaba a la Champions y todo el mundo lo daba como un 'cadaver' facilongo para la Juve. Y lo cierto es que sí, que acertó todo el mundo. Si eres valencianista y no aceptas con un mínimo de dignidad esta justa derrota estás equivocado. El Valencia, lamentablemente, fue un juguete en manos de diez jugadores de la escuadra italiana.



Mucho que trabajar

Y a mí me queda clara una cosa y no es otra que a este Valencia le falta mucha formación para parecerse un poquito al de la temporada pasada. El equipo está muy espeso, la defensa es líquida, nada sólida, y Parejo es un dibujo de lo que fue en buenos momentos. Si a eso añadimos la formación de dos jugadores como Batshuayi y Guedes que no han realizado pretemporada alguna, y se les nota, llegaremos a la conclusión triste de que a este Valencia le queda bastante por avanzar y agradarnos a todos. Ya van cinco partidos seguidos sin conocer la victoria y siendo terriblemente frágiles en la línea de retaguardia. Mala marcha por tanto. Y peligrosa.



