El gran empuje de Coquelin

No voy a hablar de lo que pudo haber sido y no fue. El empate contra el Villarreal lo dejamos como un pequeño recuerdo del pasado. Pienso en el presente, pienso en el partido de mañana ante el Celta y apuesto fuerte por este Valencia. ¿Primera victoria de la temporada? Pues yo espero que sí, y francamente desconozco cual es el estado de forma de Kondogbia en este momento -ojo, sí se que es un tipo duro y que va a dar el paso al frente en cualquier instante-, pero hasta que tenga respuesta para esta pregunta yo voy a fiar hoy la suerte del Valencia del futuro en la pareja Coquelin-Soler. ¿La razón? Pues una muy simple. En cuanto el Valencia se quedó sin Parejo injustamente expulsado ante el Villarreal y Coquelin entró al terreno de juego cambió la decoración... y eso que jugábamos con diez ante un timorato Villarreal. Soler, con esa ausencia de Parejo, cobró protagonismo y sintió de forma impresionante la fuerza de Coquelin por detrás. Y sobre este, sobre Coquelin, es preciso hacer un pequeño apunte desde ya. Es sorprendente como ha recuperado a una velocidad de vértigo su lesión y es sorprendente su rápido regreso al terreno de juego y a la velocidad que puso en todas sus acciones. Con Coquelin sobre el terreno de juego Soler se sintió mucho más cómodo y el Valencia pudo ganar en esos minutos a un timorato Villarreal. Y sí, ahora toca pensar en el Celta que figura en la cuarta posición en la tabla clasificatoria con dos ganados, dos empatados y uno perdido, y dando una imagen de equipo potente y bien reestructurado. Su entrenador tiene una pinta extraña pero parece que sabe bien lo que hace y sobre Iago Aspas lo único que toca decir es que debe ser bien vigilado en todo momento. Y miren, hablando de la defensa del Valencia, es justo aplaudir las cosas cuando se hacen bien y en este caso, y esperamos que sirva de precedente, hay que ponerle un sobresaliente a Gabriel Paulista que cuajó un partido soberbio, serio y siempre bien colocado en la zona de retaguardia del Valencia. Y eso hacía falta. Que la defensa estuviera a una altura aceptable es una noticia positiva e igual que la entrada a saco de Francis Coquelin.



Un pequeño apunte

Por cierto, aunque tengamos que pensar ya en el inminente choque contra el Celta, no puedo evitar lanzar un mensaje de socorro estudiando el partido que jugaron los dos equipos de la Comunidad Valenciana en tierras de Vil-real. Y el asunto es muy simple. Si miramos con precaución pero muy atentos la clasificación de Primera División nos daremos cuenta al instante que los dos equipos que menos goles a favor llevan en estas cinco jornadas de Liga disputadas no son otros que Valencia y Villarreal. ¿El resultado final? Pues claro, atendiendo a los goles que marcan el 0-0 se antoja como un reflejo más que real de lo que están ofreciendo a día de hoy ambas escuadras. El Villarreal únicamente lleva dos goles en cinco partidos, pero el Valencia no debería sacar pecho por esto. El cuadro de un Marcelino ligeramente desnortado lleva únicamente tres goles a favor y ese guarismo es muy escaso para una escuadra que en teoría se ha reforzado respcto a la que acabó la pasada campaña y especialmente en tipos de la zona de vanguardia. Así las cosas es evidente que algo está fallando y que debemos corregir ante el Celta. Yo la baja de Parejo la encuentro importante para este partido dado su bajo estado de forma.

