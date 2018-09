Busquemos el camino del gol ante el Celta

No le demos más vueltas. El Valencia CF necesita goles y los necesita ya, en esta inminente y nocturna visita del RCD Celta de Vigo esta noche al viejo coliseo de Mestalla. Es necesario no sólo que el Valencia gane el duelo ante la escuadra gallega, yo entiendo que lo debe hacer dejando un buen sabor de boca y eso en fútbol significa marcando goles, que al fin y al cabo la magia del fútbol radica en eso, en los goles, y por ahí está fallando el Valencia. Y en la teoría tenemos delanteros de sobra para conseguirlos y lo que necesitan son dos cosas vitales en el mundo del fútbol. Necesitan que su equipo genere las ocasiones oportunas para que sus delanteros entren en acción y luego necesitan acierto y puntería para que recuperen su capacidad anotadora. Y por ahí a mí me suena que es por donde debe llegar la reacción del Valencia CF. Sabemos que la defensa está regular y que el centro del campo no cuenta con un sancionado Parejo. Pero todos los problemas en este deporte se arreglan con goles y eso es lo que le falta de forma urgente a este equipo. Miren, que un Valencia que se ha reforzado de forma urgente en la zona de vanguardia lleve solo tres goles es un dato terrible y grave. Urge darle la vuelta y urge darle la vuelta esta misma noche en la visita con el Celta. Es cierto que la escuadra gallega lleva muchos puntos y ha marcado muchos goles también. Pero no es menos cierto que ha encajado en Liga ocho tantos en contra -por cinco del Valencia- y ese dato demuestra bien a las claras que la escuadra de Vigo ataca bien pero descuida su retaguadia de forma absoluta. Y es por ahí, por ese descuido gallego, por donde yo espero que el Valencia reaccione y deje de jugar por la tabla solo enamorado de conseguir empate tras empate y casi sin marcar goles a favor. Y tenemos otro ato que para mí es muy importante. Es un duelo en el que debe volver Rodrigo –ausente en el último choque ante el Villarreal en La Cerámica– y yo confío un disparate en el estado de forma actual del delantero hispano-brasileño del Valencia.



Un interesante cara a cara

Y lo curioso del caso es que esta noche se enfrentan dos jugadores que cuentan con todas las bendiciones de Luis Enrique para ser delanteros de la nueva selección española. Y sí, naturalmente cuento con Diego Costa como otro elemento más del ataque de la Roja, pero al margen de estos no me dirán que no es llamativo que dos delanteros top del fútbol español como Rodrigo y Aspas se vean esta noche las caras y además formen parte de la plantilla de dos equipos que no son los habituales para formar parte de la selección. Y sí. yo espero que la defensa del Valencia vigile muy de cerca a Aspas...pero estoy seguro que Rodrigo va a ser titular después de su jonada obligada de descanso y de que va a buscar el gol ante los gallegos desde el minuto uno del encuentro.



