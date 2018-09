Este equipo casi enamora

Un Valencia CF distinto. Un Valencia estilo Valencia. Bronco y copero. Y ganador, por fin casi ganador. Yo ayer disfruté de un típico partido de la temporada pasada. Defensa muy sólida, un centro del campo atractivo y trabajador, y un par de delanteros que saben en todo momento lo que hacen. Y vuelvo a hacer especial mención a Coquelin en su segundo partido. Fue una máquina total en el centro del campo y entregó a Soler una capacidad de creación envidiable. Y sí, vimos siempre que jugó por la izquierda a un Guedes desequilibrante y parece que ya en buena forma. Rodrigo, con cabeza –como hace siempre– encontró a un colega que hasta ayer le faltaba. Y Guedes estuvo bien y Batshuayi se ha ganado a pulso la titularidad. Ojalá lo entienda también así Marcelino y repita equipo en el próximo duelo.



El gol del Celta de Vigo

El Valencia que observé me recuerda al del año pasado. La línea defensiva, con Murillo y Garay por el centro, ofertó una seguridad casi olvidada desde que comenzó el campeonato y eso permite ser más creativos y más seguros. Y así fue el Valencia. Eso sí, no contábamos con Iago Aspas, que con un remate de cabeza nos quitó la ilusión de lograr la primera victoria de la temporada. En la segunda parte es cierto que el Valencia bajó su rendimiento y apareció el cansancio en jugadores fundamentales. El empate final destroza un poco la suerte del Valencia y le deja sin conseguir todavía ninguna victoria en la Liga. Empate tras empate el Valencia es uno de los equipos que menos partidos ha perdido, pero no suma.



Un palo relativo

Todos los aficionados se quedaron al final un poco con cara de tontos. El Valencia ofreció mucho más que en anteriores partidos y no logró la victoria más por el saber hacer de Iago Aspas que por un desbarajuste defensivo. Este equipo necesita con urgencia una victoria que le dé normalidad. No es normal llevar a estas alturas cinco empates y una sola derrota. Y para ser sincero el Valencia que vimos no me deja descontento. Si observé que existen varios jugadores que todavía no tiene una forma sólida y eso para un equipo que al principio aspiraba a todo es una losa muy fuerte.



Y dos cracks

Ya por último, dando por sentado que me gustó el juego del Valencia más que todos los encuentros anteriores, quiero destacar la presencia de dos jugadores que deben ser vitales para el Valencia a partir de ahora. Hablo de Coquelin y Kondogbia, su sustituto en la segunda parte, que sin duda aportan una seguridad especial a este equipo para que salga ya de una vez del bache de resultados en el que se encuentra y que sin duda le dan más potencial a los hombres de Marcelino y más seguridad para el centro del campo de este equipo que sin duda necesita eso, solidez y más prestancia de conjunto. El empate de ayer, pese a ser solo eso, a mi me recordó por momentos al Valencia del año pasado. Y repito, tuvo que ser Iago Aspas el único que puso en peligro el dominio de un Valencia más competitivo. Una pena.



Más opiniones de Vicente Bau.