Hoy es un día para arrancar

Vale, no son tiempos para la lírica ni para contar poesía barata respecto al Valencia Club de Fútbol. Los tiempos francamente no están para sonrisas y sí para cambiar urgentemente de resultados pensando en la mala clasificación que tenemos en la Liga y el inminente partido de Champions que nos aguarda ante el Manchester de un Mourinho perseguido por su afición y señalado por la prensa que sigue al United de una forma que huele a que tiene pinta de cese más pronto que tarde. Pero centrémonos en lo inmediato y lo inmediato pasa por Anoeta y además en un duelo que se juega hoy a hora intempestivas: nada más ni nada menos que a la una del mediodía... lo que no deja de ser un horario raro para un equipo como el Valencia muy amigo de Tebas, el hombre encargado de esos horarios a diestro y siniestro. Bien, centrémonos de nuevo en el duelo de esta mañanita y pensemos en la obligación inmediata que tiene el Valencia de conseguir una victoria antes de viajar a Inglaterra y cargarse un poco de moral para semejante y estricto duelo. Y yo me temo algo de cara al partido de hoy que me da hasta un poquito de miedo.

Doy por hecho que vuelve Parejo -el capitán con todas las de la ley para Marcelino- pero a partir de ahí no tengo claro si el entrenador del Valencia va a hacer rotaciones pensando en el duelo de Champions o va a presentar un equipo a la última en la Liga -con Guedes por la izquierda, supongo- para procurar salir del bache en el que nos encontramos y conseguir un doble objetivo. ¿Doble? Pues sí, para mí doble. Si el Valencia gana dará un paso de gigante en esta raquítica Liga que acaba de comenzar y de paso cargará las baterías con un aire de optimismo pensando en el duelo que tiene en Inglaterra en esa Champions que tiene por delante y que tiene complicadísima después de la seria y contundente victoria de la Juventus en Valencia a las primeras de cambio. Yo por eso apoyo al Valencia y confío que tenga una reacción coherente en el siempre complicado estadio de Anoeta. La gente de Donostia es muy pasional y será importante para el equipo sacar en este duelo todo ese carácter que intuimos que tienen los jugadores pero que hasta la fecha, en el campeonato de Liga, han tenido retenido y sin sacarlo al menos hasta que jugamos, sin ganar, ante un peligroso Celta en el último envite y ahí sí, ahí yo veo a un equipo más compacto y más serio... y sumando a dos tipos fundamentales para cualquier duelo e incluso para cualquier equipo como son Coquelin y Kondogbia que le dieron sentido a todo el juego del Valencia y que deben seguir dándole sentido a ese juego hoy al mediodía ante la Real Sociedad en este complicado partido de Liga que tenemos por delante. Yo confío en la reacción y espero no ver cosas raras en la alineación de Marcelino pensando en ese partido de Liga de Campeones que tenemos que jugar con el United en apenas unos días.

