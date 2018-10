Mestalla tiene la palabra

Parecía todo perdido. Tras la visita de la Juventus y el segundo paso ante el Manchester United de alguna forma el valencianismo estaba con la cabeza gacha, con poca fe en el futuro de esta competición tan anhelada y eso en apenas los dos primeros partidos. Pero no fue así. Ayer vimos un Valencia bien formado y peleando uno y todos los balones del United. Tenemos un equipo con gente todavía justita de fuerzas a estas alturas pero los once que salieron se dejaron la piel en cada acción del rival. Solo me sobra en parte Piccini al que veo demasiado flojo en la zona defensiva. Bien, pero contando todo, contando los 93 minutos que duró el partido, vimos a un Valencia que vuelve a renacer tras su triunfo en la Liga y a un Manchester United que quiso pero no pudo, y ese mérito solo hay que otorgárselo al equipo de Marcelino, bien formado de principio a fin y dejando una esperanza amplia en la anhelada Champions que en un principio parecía o daba la impresión de que ayer perdíamos.



Coquelin y Kondogbia

Jugaron juntos Coquelin y Kondogbia, como bien nos anticipó el SUPER de ayer, y por ahí llegaron gran parte de los éxitos del Valencia en este empate ante el United. Esa pareja de futbolista dio el juego del Valencia un equilibrio que hasta ayer desconocíamos y a mi me pareció una dupla excelente aunque ello supusiera dejar a un tipo como Soler en el banquillo, una gracia que parece que a nadie le gusta pero que a mí me pareció del todo decisiva en el complicado y bien planteado encuentro de ayer. El Manchester de Mourinho se encontró con una tremenda oposición en el centro del campo y esa arruinó su fútbol de ataque e incluso dio ventaja al Valencia en un juego ofensivo buscado por el Valencia pero a ciencia cierta no encontrado casi nunca.



La defensa inmensa

Quiero destacar el enorme trabajo que tuvieron los defensas del Valencia y el magnífico partido que cuajaron en su mayoría exceptuando a un desarbolado Piccini, como en tantas ocasiones. Todos estuvieron a una altura de Champions y hay que felicitarles por el buen trabajo realizado. El Valencia no se vino atrás y llevo peligro al área rival en buena parte del choque lo que de alguna forma nos indica que este equipo ha logrado volver a dejar la buena imagen con que nos dejó la pasada temporada. Del notable alto casi nadie se escapa y eso siendo un partido de Champions con la tremenda importancia que tenía el duelo de ayer ya es un asunto para volver a cargar las pilas con este Valencia y comenzar a darle confianza en su juego y en sus planteamientos.



La vuelta decidirá

Ayer, antes del partido, mucha gente me hablaba de la Europa League y de las buenas condiciones que atesoraba el Valencia para disputarla con cierto éxito. Y sí, yo escuchaba pero me quedaba callado pensando para mis adentros lo bonita que es la Champions y que tristeza supondría quedarnos fuera de ella prácticamente en el segundo encuentro de esta competición. Pero no, ahora ya no pienso lo mismo. Ahora sí creo que un partido de vuelta contra el Manchester en el viejo coliseo de Mestalla puede marcar un antes y un después. El Valencia tiene en su mano seguir adelante y eso después del partido de ayer hay que decirlo con orgullo y con aspiraciones. Este Valencia, el que vimos en Old Trafford, si tiene buena pinta en la Champions... y esa alegría es inmensa.



