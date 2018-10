Goles, goles...este equipo necesita goles

No le demos más vueltas. El partido de Champions y encuentros anteriores nos han demostrado que el Valencia CF está recuperando ese estilo bronco y copero de la temporada anterior. Y eso me encanta y me encantó el partido de Champions ante un clasicazo como el Manchester United. Pero existe un pero. El Valencia está recuperando su forma de jugar y ese sello que anda buscando, pero le falta una cosa de forma urgente. En nueve partidos, sumando a los dos de Champions los siete de Liga, el Valencia solo ha marcado cinco golitos, es decir que tiene una media muy inferior a un gol por partido, y esa cifra es del todo mejorable e incluso debe ser mejorada de forma urgente para coger el ritmo de competición y la seguridad que necesita este equipo. Está claro que ganar al Valencia es complicado. Pensemos en eso, pensemos en esos nueve duelos que lleva disputados en los que solo de dos ha salido derrotado. Abundan los empates y eso es lo que debemos corregir de forma urgente para volver a ser ese equipo descarado y valiente de la pasada temporada. Estamos a punto de todo y sí, también estamos a punto de recobrar esa capacidad anotadora que debe servir a este Valencia para despegar de una vez por todas.



Delanteros

Los delanteros trabajan, se mueven, buscan huecos...pero se estrellan una y otra vez con las zagas enemigas. Y sin goles pasa lo que pasa y lo que pasa es que los resultados no llegan y el Valencia lo que necesita ya es enderezar su rumbo de una forma constante. Regularidad, equilibrio. Garay, Gayà y Gabriel Paulista pueden hacer una defensa de cine –como verán no nombro a Piccini, un futbolista que entiendo que sobra en este equipo de forma rotunda– pero eso debe ser acompañado por un ataque rápido y con puntería. Los delanteros del Valencia pueden trabajar un montón pero sin el gol ese trabajo sirve para muy poco. El próximo partido es nada más y nada menos que contra el Barcelona, equipo herido por los últimos resultados y por esa razón el Valencia debe contrastar su puntería y ser peligroso y certero cara al marco rival. Solo así, marcando goles y recibiendo muy pocos, podemos recuperar tanto en Liga como en Champions ese lugar por el que todos suspiramos y que tenemos ya casi en la mano pero todavía un poco lejano en el concepto real.



Gabriel Paulista

Hablo poco de él, realmente no lo nombro casi nunca, pero el partido que hizo el martes ante el Manchester, digo de Gabriel Paulista, fue de quitarse el sombrero y de ponerle todo tipo de adjetivos realmente notorios. Su duelo fue francamente espectacular y su trabajo en esa zona defensiva junto a Garay fue probablemente su mejor partido desde que llegó al Valencia. Un duelo perfecto. Y una actuación impecable.



