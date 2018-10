Sueño con un gran Guedes

El próximo partido del Valencia no es un duelo normal. Hablo de la Liga y de la visita del FC Barcelona al viejo coliseo de Mestalla. El partido es tarde, casi por la noche, pero yo espero una entrada espectacular en Mestalla para ver a dos equipos que llevan un camino irregular en la Liga. El Barça siempre es el Barça pero camino no lleva tras una derrota y un empate por los pelos que pone en tela de juicio su caminar la presente temporada. Y al Valencia le pasa un poco al revés. Un triunfo en Liga y un meritorio empate en Champions ante el Manchester le dan alas para afrontar este duelo con las máximas aspiraciones, pero obviamente teniendo en cuenta la enorme calidad del rival.

El duelo tiene todos los ingredientes para ser el partido de la jornada y sin duda para ser un duelo muy atractivo para la afición valencianista. Y en ese duelo debemos tener en cuenta varias cosas y una principal para mi consiste en ver, consistirá en ver, el estado de forma actual de algunos integrantes de la estructura del Valencia. Les explico.



Confío en este tipo

Una de las cosas más importantes que vamos a presenciar el próximo domingo, o una de las cosas que más me interesa a mí, es ver la evolución de Guedes en este terrible duelo frente al FC Barcelona. Si dejamos que Guedes siga creciendo como hizo contra el Manchester, si confiamos en su fútbol siempre por la banda izquierda del Valencia y si creemos realmente en él y le hacemos disparar a puerta con la misma garantía que tuvimos la pasada campaña, a mí me encantaría ver a un Guedes que rompe moldes y que rompe con la defensa del Barça. Calidad tiene de sobra y yo me centraría fundamentalmente en verle correr la banda izquierda olvidándome de bajar a defender por la zona de Cristiano Piccini como si que hizo contra el Manchester. Defender o ayudar a defender por la derecha -en este caso a Jordi Alba y su tremenda conexión con Messi- y luego pedirle que sea resolutivo en el ataque del Valencia quizá es pedirle demasiado esfuerzo físico para él y para cualquier jugador parecido a él. Guedes debe centrarse en su puesto y en llegar fresco y puesto y dispuesto al área rival. Si hace eso, si le pedimos eso en concreto, yo sí confío en Guedes y en la recuperación definitiva de Guedes para el duelo de este domingo frente al FC Barcelona. El Valencia tiene opciones si está él en forma y esas opciones son más claras ante el Barça si le pedimos a Guedes que vuelva a ser el Guedes que nos enamoró la pasada campaña -a mí les aseguró que sí, a mí me enamoró a lo bestia- y que centre todos sus esfuerzos en esa faceta del juego. Su velocidad endiablada puede jugarle alguna mala pasada al Barcelona y especialmente a un desdibujado Piqué en la zona de retaguardia azulgrana. Yo confío en ese Guedes y en todo lo que me pueda ofrecer ese Guedes. Es el octavo partido de Liga y bueno sería que recuperáramos a lo bestia a nuestro jugador más peligroso en vanguardia. Y sí, yo confío en Guedes y pido desde ya al árbitro del duelo que permita el juego limpio de principio a fin. A Guedes le cosen a patadas... y bueno sería que los árbitros protegieran el buen fútbol y no siempre a los dos de siempre, que ya sabemos cuales son y que ya sabemos el daño continuo que hacen las decisiones arbitrales a su favor en nuestro querido fútbol hispano. Si gana el Barcelona que gane el Barcelona... pero nunca el Barça más la condescendencia descarada del árbitro de turno.

