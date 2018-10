Rodrigo debería ser titular

Me quedo con cierta cara de tonto en este parón de selecciones. Hablar del Valencia es hablar de un equipo que no acaba de arrancar y que parece abonado al empate permanente. Ante el Barça sucedió lo mismo que en otros encuentros con la pequeña diferencia de que la línea defensiva sí sabe estar sobre el terreno de juego y ha mejorado un disparate. Los Gayà, Paulista, Garay y Soler -perdón por incluir a Carlitos Soler, pero prefiero ponerlo a él que a Piccini, dado su enorme trabajo defensivo- sí estuvieron a la altura. Ahora bien, este artículo no está destinado a juzgar un partido que sucedió hace un disparate de tiempo. No. Sí se trata de marear un poco la perdiz y teniendo ese partido como referencia destacar enormemente la ausencia de nuevo de Rodrigo del equipo titular del Valencia. Hablo de un jugador distinto, carismático, de ese jugador que se llevó una ovación tremenda por parte del respetable en cuanto entró tarde al terreno de juego y al que parece que Marcelino tiene castigado de forma absurda e incomprensible para el bien del equipo. No contar con Rodrigo y poco a poco ir minando la condición física de Rodrigo es algo que me llama mucho la atención pero que ejecuta con suma frialdad Marcelino partido tras partido.



Y lo de Piccini

Pienso en el Valencia actual, es decir pienso en el rey del empate, y me sorprende que un delantero de la selección española sea suplente de la misma forma que me sorprende que Marcelino haya fichado a un lateral derecho tan flojito como Piccini. Y sí, Piccini es muy flojito y ante el Barça contó con la enorme ayuda de Soler en esa zona, pero fue titular todo el partido como lo viene siendo de forma constante y cuenta con el apoyo brutal de Marcelino digas lo que digas durante la semana. Miren, yo voy a ser claro. Montoya no era un futbolista que me volvía loco pero ese mismo Monoya al que hemos despachado de aquí le da cien mil vueltas al titular Piccini avalado por Marcelino. Y oigan, lo curioso de este caso es que Piccini lo juega todo y uno de los pocos internacionales por España que tenemos, digo de Rodrigo, parece castigado por Marcelino y ese castigo solo sirve para cuajar una delantera peor de lo esperado y para deprimir a ese delantero de la selección de Luis Enrique lo que se traduce a corto plazo en una franca carencia de su mejor juego a medida que Marcelino le siga dando solo minutos.



¿Cuál es su sitio?

Miren, me pongo a pensar en el ataque del Valencia y no comprendo como un tipo cmo Gameiro es más competente para Marcelino que el propio Rodrigo. Puedo admitir que Batshuayi es más un punta-punta y que partido tras partido estamos viendo que es un jugador que sí aporta cosas al equipo. Pero lo de mantener al internacional Rodrigo de suplente y poner en el once titular a un tipo como Gameiro que es muy inferior en tiempo forma a Rodrigo me parece un error sin precedentes. Pinsen por ejemplo en el año pasado. Rodrigo se puso morado a marcar goles y esta temporada llevas el peor balance goleador que se le recuerda al Valencia desde que comenzó la Liga hace ya muchísimos años. En esa tesitura no contar para casi nada con un jugador que sí hace goles me parece una temeridad por parte del técnico terrible. ¿Piccini sí y Rodrigo no? Pienso que Marcelino se equivoca.

