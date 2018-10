La confianza también juega

La frase parte de un Paco Alcácer en pleno estado de gracia y bueno sería que hiciéramos un pequeño análisis en ese sentido para explicar el rendimiento de algún jugador del Valencia CF en este inicio de campaña. La realidad me indica, nos indica, que Marcelino está demostrando tener una enorme confianza en Parejo pese a que Parejo no esté en el momento más dulce de su carrera. Y lo explicaba bien ayer Héctor Gómez en su comentario en las páginas de este diario. «Rodrigo se ha ganado más cariño», titulaba @generaldepie_ en su columna de SUPER, en la que encontraba cierta diferencia entre el trato que Marcelino le estaba dando a Parejo y el trato que el mismo Marcelino no le está dando a Rodrigo. Y sí, yo estoy de acuerdo con él. Entiendo que para Marcelino todo lo que haga o deje de hacer Parejo cuenta con sus plenas bendiciones, pero bueno sería que eso mismo, esa forma de proceder, fuera idéntica con todos los jugadores o en el caso que nos ocupa fuera idéntica con Rodrigo sin duda alguna. Y no lo es. Marcelino no está tratando a los dos jugadores de la misma forma.



Apoyo incondicional

Y en esa línea regreso a las palabras de Alcácer y a la realidad de las mismas. «Un jugador con confianza es mejor que uno sin ella». Y sí, yo por ahí pienso inmediatamente en Rodrigo y Parejo y creo sinceramente que no reciben la misma confianza por parte de su entrenador. Vale, sí, entiendo que estoy haciendo una especie de campaña a favor de Rodrigo en este inicio del campeonato y puede ser que sí, pero también debemos tener en cuenta que las cifras actuales que ofrece nuestra delantera, la del Valencia, son muy escasas. Y que nuestro máximo goleador de la pasada campaña ano está encontrando un apoyo incondicional por parte del entrenador. Eso al final es algo que paga el Valencia con tan pocos goles a favor en las ocho jornadas que llevamos disputadas. Es decir, para que nos entendamos todos, si la temporada pasada Rodrigo fue el máximo goleador del equipo y en la presente ni hacemos goles ni le damos a Rodrigo el mismo trato que a Parejo es que algo estamos haciendo regular y eso está pasando en la actualidad. Ojo, no quiero decir que Rodrigo lo haga todo bien y el míster todo mal. Pero sí digo que el Valencia necesita goles y que Rodrigo demostró que sí tiene goles... solo se trata de buscárselos y de darle la confianza suficiente para que los haga. Si estuviera en mi mano Rodrigo tendría un poquito más de cariño o, dicho de otra forma, tendría un poquito más de confianza por mi parte.



Y lo de Piccini

Acabado ya lo que pienso sobre el tema Rodrigo ahora debo ser consecuente e interceder sobre el seleccionador italiano y sobre el rendimiento de un lateral que sí cuenta aquí con todo el apoyo de nuestro entrenador desde que comenzó la temporada, pero que a mí no me acaba de convencer su rendimiento en estos primeros encuentros. Hablo de Piccini y la sorpresa de que haya sido convocado por el seleccionador italiano. Esa sorpresa espero que otorgue la confianza que necesita Piccini para elevar su rendimiento y confío en que no se quede en simple sorpresa y que este fichaje del Valencia que tanto quiere Marcelino y que ya es internacional con Italia rinda a un nivel que yo hasta ahora desconozco, pero que me gustaría que fuera del todo óptimo para el Valencia CF.

