Al fútbol se habla con goles

El fútbol sufre un parón internacional de los muchísimos que vamos a tener esta temporada y dejando de lado la selección yo me centro en el Valencia CF y en el próximo duelo que vamos a vivir en Mestalla ante el Leganés. Solo se me ocurre pensar que este equipo lo que necesita con urgencia es dejarse de tantos empates y empezar a marcar goles. La ausencia de ellos ha marcado el inicio de la temporada y llevar a estas alturas solo seis golitos a favor se antoja una cifra casi ridícula para un equipo parido con un potencial a priori terrible. Pongamos como ejemplo que en los ocho partidos de La Liga el Sevilla, que es el líder, ya lleva anotados 18 tantos mientras que el segundo en la clasificación, el Barça, ya suma 19. Los datos son elocuentes y hablan por sí solos. Al fútbol se juega de forma inequívoca marcando goles, su ausencia te condena a los puestos bajos de la tabla y te insufla inseguridad. El Valencia, por tanto, como escuadra potente del campeonato, debe arreglar este problema de forma inmediata y comenzar a dar la talla que sabemos que tiene esta plantilla. Un equipo con semejante potencial no puede estar solo con seis golitos.



Leganés

Al rival de turno, que no es otro que el Leganés de Pellegrino, le pasa algo parecido a la hora de marcar goles, la diferencia es que está encajando con cierta facilidad. Pensemos que este Leganés ya tiene 12 goles en contra mientras que el Valencia solo ha encajado siete tantos de sus rivales. El pronóstico de cara a este partido, por nombre de los contendientes y por sus resultados cosechados hasta el momento, le otorgan al Valencia CF el cartel de claro favorito para ganar este duelo. Y sí, una victoria es importante pero una victoria acompañada de goles de la escuadra de Marcelino no solo daría los tres puntos, también serviría para darle al equipo todo el empaque que le está faltando en este inicio del campeponato. Con goles se suman puntos y victorias y además haces una carga tremendamente positiva de tus condiciones. Es decir, ganar al Leganés es casi una prueba obligada pero hacerlo marcando goles sería como una especie de victoria psicológica. Y eso es lo que necesita el Valencia para dejar de ser un equipo mediocre. Victoria y goles...y una cierta carga de optimismo. Está bien que desde que ha aparecido Kondogbia el Valencia se ha convertido en una escuadra difícil de batir. Pero ahora necesitamos dar un paso más. Que no nos marquen y marcar nosotros. Esa es la fórmula del fútbol y esa es la fórmula que necesita el Valencia CF imponer desde ya.



No más empatitos

Seguir empatando es impropio para una plantilla de semejante entidad y más ahora que el calendario cambia y el equipo se mide a otro tipo de rivales. El Leganés, reúne todos los condicionantes para que espabile el Valencia y para que la afición comience a confiar a lo bestia en los suyos. Y sí, junto con esa goleada que de alguna forma reclamo con la única intención de que el equipo, es importante poner fin al récord de empates. El empatito no conduce a casi nada y al Valencia le penaliza mucho no sumar de tres en tres desde que comenzó la presente campaña. Toca cambiar.



