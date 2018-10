Si Guedes no está yo confío en Cheryshev

Lo confieso abiertamente. Cheryshev es un tipo que me cae bien sin motivo aparente y cada vez que juega suelto y tranquilo con la selección rusa tiende a marcar golitos con una facilidad pasmosa. Por esa razón y pensando en el próximo choque ante el Leganés creo que debemos apoyar al ruso-hispano sin cortapisas y pensar abiertamente que Guedes sí tiene un recambio de garantías en el equipo. Por cierto, y hablando de Guedes, la lesión que sufrió en el último partido que disputó parece que tiene una recuperación un poquito más larga de lo esperado.

Y sí, Guedes es muy bueno pero ante el Leganés vamos de sobra con Cheryshev en su lugar. Miren, el rival en principio es relativamente asequible y si al ruso le damos el apoyo y tranquilidad que se merece desde el minuto uno tenemos un buen jugador de banda izquierda que además ha demostrado que sí sabe marcar goles y que tiene un disparo desde fuera del área francamente bueno y espectacular. Démosle todo el apoyo del mundo a Cheryshev y confiemos ciegamente en su pegada y en su juego. Si las lesiones que tanto daño le han provocado en su carrera le respetan tenemos un jugador con un fuerte carácter y con calidad de sobra como para estar más tranquilos con la baja de Guedes. Ahora bien, si le ponemos nervioso y no confiamos en él le estaremos tratando de una forma muy injusta. Cheryshev se merece toda la confianza del mundo y más teniendo en cuenta que ha llegado a un equipo para ser el recambio de un Guedes que sí, que es muy bueno, pero por unas razones o por otras falta demasiado tiempo sobre el terreno de juego. En suma, no valoremos a Cheryshev como a Guedes, no tienen nada que ver, pero sí demos a Cheryshev la confianza y el apoyo que se ha ganado con sus partidos internacionales. Es un buen jugador y un buen profesional. Y si me lo permiten también diré que es un tipo legal que no se merece la indiferencia de nadie. Se implica. Y eso ya es motivo suficiente para darle apoyo desde el minuto uno.



El recuerdo de Gascón

Vale, sí, esta página normalmente está dedicada casi siempre en exclusiva para el Valencia y sus cosas diarias, pero hoy me van a permitir un inciso para rendir un pequeño homenaje y un adiós a un tipo que lo hizo todo por el mundo del motociclismo en la Comunitat Valenciana y con el que tuve el inmenso placer de comer varias veces en su casa con su compañía. Salvador Gascón se nos ha ido y a mí me deja un recuerdo inolvidable de amor al unísono por el motociclismo y las buenas paellas mirando las llisas del l'estany de Cullera con él en mi mesa. Un tipo enorme que deja un vacío importante para todo el mundo que siente que el mundo del motor forma parte de su vida. Adiós maestro, su trabajo siempre será un referente importante en nuestra Comunitat por su entrega y entusiasmo.

