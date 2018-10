Me preocupa Kondogbia

El mundo del fútbol no para de girar y la presencia de golpe y porrazo de tanto fútbol internacional de alguna manera va a venir mal para la preparación de los equipos de nuestra Liga afectados. Ahora volvemos a lo nuestro y lo nuestro pasa por recuperar jugadores cuanto antes y tenerlos prestos y dispuestos pensando en la visita del Leganés este próximo sábado. El asunto es que este Valencia CF me empieza a dar miedo y conociendo por boca de Marcelino que perdemos para este duelo al que perdemos casi siempre para cualquier cosa –hablo de Guedes– lo que más me preocupa en estos momentos es cómo se pueda encontrar Kondogbia tras sus dos partidos internacionales con su nueva selección –ahora lucha con el equipo Centroafricano– y el tremendo viaje de ida y vuelta que se Lleva un montón de días sin participar en los entrenamientos diarios con el Valencia y de alguna forma dejando ya de antemano bastante solito a Parejo, un futbolista que no está atravesando por un buen momento de forma pero para el que la presencia de Kondogbia tiene un signo doble: gana el equipo en potencial en el centro del campo y el propio Parejo juega más tranquilo y más entonado si forma línea con el francés en el centro del campo. Ojo, no hablo solo de Kondogbia como un futbolista que puede poner las pilas a Parejo, no. El internacional centroafricano tiene muchas capacidades que son prácticamente imprescindibles para el equipo. En resumen, sin Kondogbia pierde sustento Parejo y pierde todavía más sustento el equipo.



Referente

Yo incluso les voy a decir más. Encuentro que Kondogbia se ha convertido por su entrega y su juego, él solito, en el gran referente de la plantilla del Valencia CF y también en el gran temor para la escuadra contraria. Si Kondogbia está en condiciones sería absurdo que no actuara este próximo sábado. Pensemos en nuestro querido fútbol patrio y en lo repleto que está el calendario con partidos internacionales de medio pelo que rompen con la organización de cualquier equipo a las primeras de cambio. ¿Sería interesante un descansito para Kondogbia? Sí, sin duda. Pero sería todavía más interesante que esté para este próximo partido con el Valencia, para darle fluidez al juego y seguridad a la faceta creativa de Dani Parejo. Luego, eso sí, tal como avancen los minutos, se puede marchar al banquillo y descansar, que Coquelin puede ocupar su lugar en el campo.



Conjeturas

Vale, sí, todo lo escrito de alguna forma son simples conjeturas y en principio da la impresión de que Coquelin parte con ventaja para ser el centrocampista titular junto al intocable Parejo. Veremos qué sucede. Ahora bien, yo si pudiera haría un esfuerzo importante para colocar a Kondogbia en el equipo de entrada y una vez resuelto el encuentro mandarlo al banquillo para que no se canse demasiado. El Valencia necesita normalidad y esa normalidad nos puede llegar de forma rotunda por la pareja Kondogbia-Parejo desde el principio. Yo no sé bien lo que piensa Marcelino –bueno, realmente no tengo ni idea de lo que está planeando Marcelino esta temporada aunque me suena casi todo rarete– pero ya toca empezar a ganar partidos con convencimiento y reaccionar en una Liga que ha comenzado para el Valencia CF con muy mal pie.



Más opiniones de Vicente Bau.