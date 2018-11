Para pensar en lo de Santi Mina

Ahora ya es tarde. El partido de Copa del Rey ante el Ebro queda de alguna manera lejos en el tiempo y ya hay que pensar en el próximo envite del Valencia CF que no es otro que ante un bien armado Girona este próximo sábado en Mestalla. De cualquier forma no voy a destacar los dos goles de Santi Mina pero sí que voy a hacer un pequeño comentario sobre lo que representan y lo que tienen de verdad: esos dos goles, así, de esa manera, eran los que marcaba el Valencia de la pasada temporada.

Esos dos goles representan la forma de jugar del Valencia en vanguardia hace apenas nada. Y lo triste del caso es que eso tan simple, eso de ser superior a un rival incómodo pero inferior, no lo hemos visto en toda la temporada con delanteros del agrado de Marcelino como Gameiro y Batshuayi. Incluyo también en esa mala lista a un Rodrigo que no se parece en nada al de la pasada campaña. Ni parece que esté en forma y jugar junto a Batshuayi y Gameiro solo le da dolor de cabeza. Sabemos que Marcelino se 'cargó' a Zaza de forma indisimulada pero no se cargó a Santi Mina. Y sí, ante un Ebro que merece todos los aplausos del mundo -jugó casi todo el partido con diez- vimos cuando íbamos abajo en el marcador como un tipo que acaba de salir de una lesión se marcaba a toda pastilla dos goles diferentes a todo lo que hemos visto durante la actual campaña.

Y esos goles dan cierta confianza y esa manera de jugar al fútbol resuelve un montón de dudas para el resto del equipo. Vimos algo distinto. Vimos a un delantero haciendo de delantero de verdad. Y al margen de la alegría lo llamativo del caso es que eso tan simple pero tan del idioma del fútbol no lo habíamos visto hasta este primer duelo de Copa. Ni en Liga ni en Champions recuerdo alguna jugada de algún delantero que le haga sombra. Y sí, tengo claro que Marcelino no cuenta con él ante el Girona este próximo sábado pero yo no dudaría en incluirle en la convocatoria. Y si me apuran formaría una pareja de ataque con Rodrigo y Santi Mina, así, regresando al Valencia de la temporada pasada que nos ofreció tantas alegrías.

Nunca dos goles de un joven delantero recién salido de una lesión han dejado tan marcados a dos tipos que llegaron aquí como casi figuras pero que en realidad nos han ofrecido un fútbol raquítico. Ni Gameiro ni Batshuayi se han acercado en todo lo que llevan disputado al rendimiento que si ofertó Mina en la primera sesión de Copa del Rey. Y no se trata solo de tener acierto. Sí se trata de desbordar a un defensa y marcar. Y sí se trata también de estar atento en el área y adelantarte a tus marcadores para anotar el segundo tanto. Y repito, algo tan simple y algo tan propio de un equipo como el Valencia yo no lo había visto en todo lo que llevamos de campaña. Marcelino debería ser agradecido y consecuente. Un delantero que te marca dos golazos siempre debe jugar el siguiente compromiso. Y sí, yo me quedo con la portada del SUPER del miércoles. Decía que Mina se gana ser titular con lucha y goles. Ojalá lo entienda Marcelino para el duelo frente al Girona... aunque no lo creo, la verdad.



Palabras de Alemany

Y sí, pudimos oír a Mateu Alemany hablar de este Valencia y lo hizo como siempre, con claridad y firmeza en sus palabras. Yo solo le aconsejaría que para otro año fiche el Valencia y no el entrenador. Marcelino ha fichado mal y eso va paralelo al mal inicio del Valencia en todo. Que tome nota. Un club no es un entrenador. Es mucho más.