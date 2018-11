Debería nacer otro Valencia CF

Los debates llegan y todos parecen tener un fondo positivo para el Valencia CF. El Valencia llega al encuentro de hoy con tres noticias positivas bajo el brazo. La primera es obvia: en Copa ha ganado al Ebro y en ese partido ha reaparecido Santi Mina dejando muestras de lo que sí debe hacer un delantero de tu equipo. La segunda también es evidente: el Girona llega a Mestalla con un equipo repleto de bajas y solo con dos puntitos de ventaja sobre un Valencia bastante lamentable. Y la tercera es obvia: desconocemos lo que piensa hacer Marcelino pero por narices vamos a ver un Valencia distinto y va a llamar mucho la atención la baja de un futbolista como Parejo que parece contar con todas las bendiciones del entrenador -bueno, parece no, cuenta con todas las bendiciones-.

Por ello la decisión que tome Marcelino para que el centro del campo puede ser clave para derrotar a un Girona que se va a presentar en Mestalla con un equipo cuajado de bajas. Así las cosas vamos a ver a dos equipos completamente distintos y ese 'distintos' tiene un punto claro a favor del Valencia que debe empezar a retomar ya el camino del gol y el camino de la victoria. El Girona, como ya sabrán todos ustedes, va a jugar en Mestalla con un equipo de circunstancias. Tiene tantas bajas en el once titular que es prácticamente una invitación al Valencia para que gane el primer partido en Mestalla sin demasiados problemas. Con una defensa fuerte como sí tiene el equipo de Marcelino y una delantera sin nombres como va a salir hoy el Girona todo hace prever que Neto no va a tener excesivos problemas para mantener su meta a cero.

Otra cosa es lo tu hagas para ganar el partido en tu zona de ataque. El Valencia está fracasando de forma rotunda en esa parte del juego y Marcelino da la impresión de no salir con otra cosa que no sean sus fichajes que están rindiendo a un nivel exageradamente flojos de acuerdo al cartel con el que llegaron a Mestalla y de acuerdo al nombre de súper delanteros que les puso Marcelino para hacernos olvidar de golpe y porrazo a un Zaza que el personal de Mestalla sigue echando de menos de forma indisimulada. Marcelino se cargó a Zaza y entregó todo su apoyo a los fichajes de Michy Batshuayi y Kevin Gamerio que hasta la fecha no han dado la talla en ningún momento. Y sí, hoy es el día para que se rompa todo lo que estamos viviendo hasta ahora y es el día ideal para que el Valencia empiece a sacar la cabeza de su baja posición en la Liga y aunque no haya perdido más que un partido bueno sería que empezara de una vez a sumar tres puntitos en un solo partido en lugar de ese puntito escaso que otorga uno de los muchos empates que ha cosechado el Valencia esta temporada.



El apoyo de Alemany

Y sí, el equipo del Valencia parece conjurado pera ganar y esa es una buena noticia y al margen de esa existe una clara que nos demostró Alemany en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación. Por un lado se mostró seguro por la capacidad de su equipo y por el otro no dudó ni un solo segundo en romper una lanza enorme a favor de Marcelino y de todo el trabajo que está haciendo Marcelino. En este caso el apoyo de Alemany a Marcelino, a estas alturas de la temporada, parece lo más normal del mundo. Marcelino está aquí con nosotros por obra y gracia de Alemany y por lo tanto cuenta con todas las bendiciones de Alemany desde el primer minuto.