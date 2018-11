Soler y Mina se salen

Tenía que llegar y sucedió. Por fin vimos a un buen Valencia hacer bien los deberes aunque lo de seguir vivos en Europa parece complicado. Y lo hizo casi con el mismo equipo de la temporada pasada. Solo Wass jugando de lateral diestro fue la única novedad de un equipo que recuperó aromas del pasado. Vimos un equipo distinto donde destacaron especialmente el doble goleador llamado Santi Mina y un Carlitos Soler que jugó un partido soberbio. Alegría por ver por fin una victoria del Valencia conseguida con todo el derecho del mundo y alegría inmensa por apreciar el enorme apoyo de la afición que acudió a Mestalla.



El de la puntería

Llama la atención que un futbolista que se acaba de recuperar de una lesión se gane con todo merecimiento un puesto en el once titular y además con una facilidad para hacer goles y desmarcarse que merece la pena destacar. Y sorprende, no porque se llama Santi Mina, sí por no ver en el once titular a ningún delantero de esos fichados por Marcelino a toda castañas y que ayer se quedaron en el banquillo porque no han acumulado méritos para convertirse en titulares. Que nos alegremos por Mina no reduce el asombroso y escaso estado de forma de dos jugadores que parecía que nos iban a dar pólvora y que resulta que nos han salido dos polvorones de forma considerable. Mina marcó dos golitos y dejó con justicia a Gameiro y Batshuayi en el banquillo.



El mejor del partido

Me alegra decir esto justo un día después de dedicarle a Carlos Soler la foto de contraportada de SUPER. Su partido fue francamente importante y tuvo el premio de anotar de forma magistral el tercer gol del Valencia que fue también el de la tranquilidad. Soler jugó duro y jugó muy bien y a mi eso me indica que no debe ser siempre el hombre cambiado a la primera por Marcelino. Y Soler, al margen de su fútbol, se complementa mucho mejor con Wass que con un Piccini también fichado por Marcelino que de momento no ha estado a la altura.



Y una de Rodrigo

Y miren, del partido de ayer, de ese partido ganado con justicia por el Valencia casi del año pasado, también me llamó la atención en positivo cómo está creciendo Rodrigo teniendo al lado a Santi Mina. Rodrigo puso ganas y se entendió con sus compañeros para elevar su condición no hasta extremos excesivos pero sí para ir acordándonos del jugador que sí fue la pasada campaña.



El esfuerzo de Guedes

Es un tipo que me cae bien pero que está regular. Me refiero al portugués Guedes que se esfuerza por estar a su altura pero que todavía le falta trabajo para ser ese Guedes que todos estamos esperando. El Valencia ganó ayer bien el partido pero no lo ganó solo Guedes con sus típicas arrancadas por banda izquierda. Y esa noticia todavía es mejor. El Valencia ese del año pasado sí pudo con el Young Boys con justicia y mejor juego. Y esa noticia es muy positiva para el equipo.



