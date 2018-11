Me gusta la Europa League

Esto que voy a escribir lo pensé nada más acabar el partido con el injusto triunfo del Manchester United ante la Juventus y después de ver a Mourinho haciendo el ridículo una vez más, ahora en casa de los italianos. ¿Y qué pensé? Pues en el fondo pensé algo muy simple pero que está absolutamente razonado. Este Valencia CF, nuestro equipo, se deshizo con facilidad de un flojito Young Boys y esa victoria justa ante un rival enclenque se celebró inicialmente como si ya estuviéramos en la siguiente fase de la Champions. Y no, no lo estamos y francamente las posibilidades de seguir adelante en esta competición son más bien ilusorias y si me apuran hasta descubridoras de una verdad como un piano: este Valencia, el actual Valencia, ha fallado enormemente en el tema de fichajes y no es una escuadra medianamente potente para seguir adelante en la Champions. Así las cosas, y actuando con un realismo que le gustará a muy poquita gente, yo hago un guiño a la Europa League y pienso que el Valencia puede llegar mucho más lejos en esta competición, aunque hubiera de repente un milagro y elimináramos de rebote a ese United de un criticado Mourinho.



Todo en contra

El Valencia CF europeo lo tiene todo en contra en la Champions y observando el nivel de su juego yo casi pienso que en una competición menor como la Europa League puede sacar su carácter e intentar darnos una alegría al final de esta competición. Miren, si por un casual pasáramos adelante en la Champions a fecha de hoy los posibles rivales que le toquen al Valencia pueden ser el Borussia, Inter, Napoli, Liverpool, Oporto, Bayern, City, Olympique de Lyon y Roma, por citar los ejemplos según la clasificación de hoy en día y omitiendo a los tres equipos españoles que no te encontrarías de inicio pero que siguen adelante en esta lucha como Real Madrid, Barcelona o Atlético y todo me hace pensar que el Valencia en la Champions, si se diera esa casualidad de pasar a la siguiente fase, lo tendría francamente difícil para ser un equipo importante en esta competición. Sin embargo pienso en la Uefita o Europa League y teniendo claro que es un torneo menor y con menos aportaciones económicas para el Valencia, deportivamente sí que creo que es ahí donde el Valencia actual, un Valencia más flojito de lo que todos esperábamos sí puede hacer mejor campaña que en esa Champions donde hay equipazos enormes por todas partes y más teniendo en cuenta que el Valencia, hoy por hoy, todavía no llega a alcanzar el matiz de equipazo. Y para comprobar eso solo hace falta echar un vistazo a nuestra Liga, de este manera espero que me entiendan un poco más. Y sí, creo en los milagros, el fútbol está repleto de ellos, lo que no tengo claro es que ese milagro nos interese hoy en día.



Lo de Carlos Soler

Su explosión ante el Young Boys merece seguir siendo destacada, ya que todo lo que hizo es más propio de un crack resuelto que de un chaval joven de tu propia cantera. Carlitos Soler cuajó un magnífico partido ante los suizos y tuvo incluso el premio de un tercer gol que hizo justicia a su trabajo desplegado. Si Marcelino repite en ataque con Santi Mina y Rodrigo y tenemos a un Carlos Soler en estado de gracia el choque en casa del Getafe nos puede aportar gratas sorpresas a todos. Hasta incluso a un Marcelino que parece descubrir a su equipo.

