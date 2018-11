Soler y Bernat, destacados

Uno está en casa y jugó un partidazo ante el Young Boys de tres pares de narices. El otro, enrolado en las filas del todopoderoso PSG, al que sinceramente no le vi jugar su partido, pero dicen los expertos que también jugó un partidazo y ambos figuran en el once ideal de la jornada de Champions como titulares con todas las de la ley. Y sí, lo curioso del caso es que ambos jugadores son productos de la cantera de Paterna y en esa lista de once de la Champions son los únicos que se han formado en el mismo sitio. Eso nos da a entender que Paterna produce jugadores y por lo que concierne la Champions parece que produce bien. Y vistas así las cosas, al margen de otros nombres y otros agradecimientos, yo felicito por ese once ideal al ya desaparecido Francisco Ros Casares por ser el alma mater de esos terrenos de Paterna donde se fabrican grandes jugadores esté quién esté. No desconozco que parece un poco tardío nombrar hoy en día a Ros Casares pero qué quieren que les diga, a mí ese once ideal de la Champions con dos productos de nuestra cantera formando parte de ese once titular me invita a ello, y lo hago como una especie de homenaje tardío a alguien que tuvo toda la visión del mundo para crear esa fábrica de jugadores en tiempos realmente notables por la distancia que existe entre el presente actual y entonces. Fue en el pasado cuando Ros Casares pensó en crear esa ciudad deportiva de la que hoy todos, y no debería existir excepción alguna, debemos de agradecer a lo bestia por ver el alcance que hoy en día han tenido dos jugadores criados en nuestra cantera y aunque uno ya no esté con nosotros desde hace tiempo -la pela es la pela- al otro, al que si tenemos, debemos darle todo el apoyo del mundo y apretarle en tiempo y forma correctos para que siga progresando en su juego y para que acabe -que acabará- con todas las de la ley en la selección española de fútbol por méritos y talento propios. Como ven estoy haciendo una glosa rotunda a la idea que tuvo un añorado presidente hace ya muchos años para colocar una fábrica de jugadores que en este caso se ubica en Paterna y que también en otros muchos casos no prestamos la atención necesaria a esos productos que nacen de nuestra cantera y que deberíamos apoyar a lo bestia siempre y en todo momento.



La dureza del Getafe CF

Y sí, ahora cambio de ciclo y dejo atrás la joya que parió Ros Casares para centrarnos en el partido de hoy mismo que juega el Valencia en la cancha de Getafe madrileño. Actuamos contra el equipo que más faltas comete en Primera División y que pone un ritmo casi infernal a los partidos. Velocidad y patadas a partes iguales. Y sí, ahí es donde el Valencia CF debe demostrar que está creciendo e incluso demostrar que esta temporada tan rarita desde un principio vuelve de alguna forma a la normalidad tras el triunfo en Champions ante el Young Boys. Pero ojo, no desconozco que existen jugadores tocados e incluso descartados por Marcelino para este duelo. A mí sinceramente me encantaría ver un ataque parecido o igual al que demostramos contra los suizos. Mina está para ser titular y Rodrigo desde que está Mina en el once titular está creciendo como la espuma. Y sí, eso significa que yo mantendría en el banquillo a dos jugadores que llegaron aquí para ser una tendencia pero que en realidad están pasando con bastante más pena que gloria en el equipo. Hablo de Gameiro y Batshuayi.



