Me apasiona Coquelin

Me van a permitir un inciso para hablar en este parón de selecciones y señalar a un jugador que yo encuentro cada vez más inmenso y que en teoría no tiene un puesto fijo en el equipo de Marcelino, un tipo al que le va a venir de cine este descanso por los partidos de selecciones para recuperar su tono físico normal con los problemas que viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Pese a todo, Coquelin es Coquelin y yo entiendo que cada vez que juega se nota más su trabajo y su labor, unidos al compromiso importante que ha adquirido con el equipo y que le convierte poco a poco en un futbolista fundamental para este Valencia que quiere despertar y empezar a subir en la clasificación. Me gusta el trabajo de Coquelin y el fútbol de Coquelin y no me gustaría demasiado que en el próximo partido de Liga, con Parejo y Kondogbia recuperados al cien por cien, ocupara alguna plaza en el banquillo. Ahora mismo su lugar está sobre el terreno de juego.



Siempre en mi equipo

Lo de este futbolista es curioso. Tenemos un buen número de jugadores que no están en su mejor nivel, otros señalados casi como descartes por Marcelino y una plantilla corta, lo que requiere la intervención continua de los futbolistas que mejor se encuentren de estado físico y mental. Yo por ahí encuentro que Coquelin debería tener siempre un puesto en el once titular que de alguna forma se ha ganado a pulso por su compromiso y por su fútbol ordenado y con gran capacidad. Ahora tenemos tiempo de sobra para que todos esos jugadores que vienen arrastrando molestias y que tienen un flojo estado de forma, como por ejemplo Guedes, recuperen su estado natural y rindan mejor para un Valencia que necesita ir recuperando puntos, olvidarse de tanto empate sin sentido e ir escalando puestos en la tabla clasificatoria hasta alcanzar poco a poco el lugar natural que el Valencia CF debe ocupar siempre en LaLiga por su nombre y su presupuesto. Realmente no existe ningún fundamento para que este equipo se encuentro solo a cuatro puntos del descenso que marca el Leganés con diez teniendo un presupuesto y una plantilla muy superior esos equipos con los que ahora compite en la zona baja de la tabla. La reacción tiene que ser ya. Y este parón de selecciones que en el fondo paraliza la Liga al Valencia sí le puede servir de mucho, fundamentalmente para recuperar al cien por cien a buenos jugadores que por salir de una lesión y por no haber participado en una pretemporada como mandan los cánones –caso de Guedes-– deben ponerse ya las pilas y encontrar su estado de forma correcto. Pese a todo eso no me olvido de Coquelin, ya que es un tipo que ha salido de una lesión muy grave y arrastrando molestias varias se ha convertido en uno de esos jugadores importantes esta temporada. Para mí, desde luego, ya es importante a partir de ayer mismo. Veremos si Marcelino también lo cree así.



Y lo de Rodrigo

Y me importa mucho también el rendimiento de Rodrigo por una razón fundamental. En el último duelo disfrutó de hasta tres ocasiones claras para batir al meta rival pero las erró las tres. Ahora bien, reconociendo las cosas, tengo cierta inclinación a favor de Rodrigo y apunto que solo fallan goles los jugadores que trabajan y están en el sitio y en el momento adecuado. ¿Que las ha fallado? Entrarán.

